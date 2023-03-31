Грузоперевозки водным транспортом между Сибирью и Казахстаном увеличиваются

По итогам 2022 года отмечается рост водных грузоперевозок между Россией и Казахстаном на 2 тыс тонн. Так, по итогам 2022 года, перевезено порядка 270 тыс тонн, что, по сравнению с 2021 годом выше на 40%. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвящённой предстоящему открытию навигации 2023 года, сообщил замруководителя администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин. Основным экспортируемым товаром является лес, импортируемым — щебень.

— Речным транспортом перевозятся навалочные грузы, — говорит Жулин. — Ежегодный объём перевозок постоянно растёт и составляет около 200 тыс тонн. Пока основной объём грузоперевозок из Казахстана в РФ и обратно, к сожалению, осуществляется посредством автотранспорта. Но из года в год тенденция изменяется: грузооборот речным транспортом увеличивается. С республиканским государственным предприятием — Комитетом транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан осуществляем обмен информацией об уровнях воды на реке Иртыш.

По объёмам перевозок текущего года официальных прогнозов пока нет. Однако уже имеются заявки судовладельцев, согласно которым объём перевозимых грузов в рамакх ВЭД должен составить порядка 300 тыс тонн. В то же время Константин Жулин отмечает и другую, менее оптимистичную тенденцию в товарообороте между двумя государствами в разрезе водных грузоперевозок — рост объёмов импорта зарубежной продукции при сохранении объёмов экспорта.

По информации, администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, навигация на трансграничном участке Иртыша составляет более половины года, что позволяет осуществлять перевозку значительных объёмов грузов водным транспортом — несамоходными сухогрузными судами, баржами, буксирами-толкачами. При большой воде используются крупнотоннажные составы.

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