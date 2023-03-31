Грузоперевозки водным транспортом между Сибирью и Казахстаном увеличиваются

По итогам 2022 года отмечается рост водных грузоперевозок между Россией и Казахстаном на 2 тыс тонн. Так, по итогам 2022 года, перевезено порядка 270 тыс тонн, что, по сравнению с 2021 годом выше на 40%. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвящённой предстоящему открытию навигации 2023 года, сообщил замруководителя администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин. Основным экспортируемым товаром является лес, импортируемым — щебень.
— Речным транспортом перевозятся навалочные грузы, — говорит Жулин. — Ежегодный объём перевозок постоянно растёт и составляет около 200 тыс тонн. Пока основной объём грузоперевозок из Казахстана в РФ и обратно, к сожалению, осуществляется посредством автотранспорта. Но из года в год тенденция изменяется: грузооборот речным транспортом увеличивается. С республиканским государственным предприятием — Комитетом транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан осуществляем обмен информацией об уровнях воды на реке Иртыш.
По информации, администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, навигация на трансграничном участке Иртыша составляет более половины года, что позволяет осуществлять перевозку значительных объёмов грузов водным транспортом — несамоходными сухогрузными судами, баржами, буксирами-толкачами. При большой воде используются крупнотоннажные составы.
Ранее редакция сообщала об ожиданиях зарубежных партнёров России в части развития транспортной логистики.
Фото Pixabay.com, автор Dendoktoor
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