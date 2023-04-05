В НСО «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением пункты досрочной сдачи ЕГЭ

Техника обладает искусственным интеллектом и способна самостоятельно выявлять нарушения.

В каждой из 56 аудиторий, где проходят экзамены, установлено по две IP-камеры. Устройства расположены таким образом, чтобы наблюдать за действиями участников ЕГЭ и фиксировать процесс печати, сканирования и раскладки материалов. При этом персональные данные, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне.

Для непрерывной работы оборудования оператор предусмотрел источники бесперебойного питания на случай отключения электроэнергии. Кроме того, в каждом пункте досрочной сдачи ЕГЭ дежурят специалисты технической поддержки «Ростелекома».

Система видеонаблюдения ведет прямую трансляцию экзаменов на портал «Смотри ЕГЭ», а также записывает происходящее на камеры и в облачное хранилище. Весь видеопоток анализируется с помощью искусственного интеллекта как непосредственно во время проведения экзамена, подавая сигналы наблюдателям при выявлении нарушений, так и в режиме офлайн при просмотре архивных файлов.

«Видеоконтроль на ЕГЭ призван минимизировать человеческий фактор, обеспечить прозрачность процесса и объективность оценок. Наша компания уже много лет оказывает услуги образовательным учреждениям, в прошлом году в период проведения ЕГЭ мы подготовили необходимую ИТ-инфраструктуру в 1529 помещениях 98 учебных заведений Новосибирской области», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Реклама. Рекламодатель ПАО «Ростелеком»