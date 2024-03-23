Количество погибших в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 143 человек

Количество погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 143 человек. Об этом сообщил в Телеграм-канал Baza со ссылкой на источник.

Задержанные по подозрению в теракте рассказали сотрудникам спецслужб, что действовали по наводке кураторов, которые с ними связались в Телеграме. Кадры с допросом еще одного террориста опубликовал Телеграм-канал «112».

Мигрант не разговаривает по-русски, но приказы куратора по имени Абдулло понял сразу. Через переводчика он рассказал, что жил в хостеле на Димитровке вместе с соотечественником. Работы не было, решили таксовать и для этого купили автомобиль «Рено» (тот самый — прим. Ред.).

— Абдулло предложил заработать сразу и много. Для этого нужно было взять оружие, пойти в «Крокус» и расстрелять невиновных безоружных людей. Всех, кто попадется на пути, — рассказал душегуб через переводчика.

Ранее его подельник признался силовикам, что шел расстреливать беззащитных людей в «Крокус Сити Холл» за деньги, которые ему пообещал незнакомец из Телеграма.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел накануне вечером. В концертный зал, где должна была выступить группа «Пикник» ворвались вооруженные преступники и открыли огонь по людям.