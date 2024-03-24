Теракт в «Крокус Сити Холле» высмеяла школьница из Новосибирска

Новосибирская школьница посмеялась над трагедией, которая произошла в Московской области в «Крокусе». Видео было опубликовано в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

На кадрах девушка напевала песню, высмеивая произошедшее событие.

Новосибирцы в единодушном порыве начали комментировать поведение школьницы. Жители столицы Сибири выразили крайнее неодобрение поступку подростка. Многие очень грубо высказались в адрес сибирячки.

― Была бы она там, и ей бы это высмеивали после всего происходящего. ― Девочка просто решила себе пиар нажить.

Ранее редакция сообщала о том, что один из террористов заявил, что убивал людей в «Крокус Сити Холл» за 500 тысяч рублей.