Количество предложений о работе для представителей рабочих специальностей в Новосибирске выросло на 36%

Количество предложений о работе, открытых в профобласти «Рабочий персонал» в Новосибирске выросло на 36% Несмотря на то, что число вакансий для соискателей рабочих специальностей стабильно росло на протяжении последних лет, динамика публикации вакансий постепенно начинает снижаться. Схожая ситуация наблюдается и в других профобластях, сообщили в пресс-службе HeadHunter, аналитики которого проанализировали свыше 5 000 вакансий, размещенных с начала этого года в Новосибирске в сфере «Рабочий персонал» на hh.ru.

— В Новосибирске востребованы представители рабочих специальностей такие как грузчики и разнорабочие (по 16% от всех вакансий в сфере «Рабочий персонал»), слесари (13%), механики, наладчики, электрики (11%), монтажники (8%) и сварщики (7%), — уточнили эксперты.

Отмечается, что самые привлекательные финансовые условия работодатели предлагают монтажникам (47 тыс. рублей) и электрикам (45 тыс. рублей).

Однако, многое зависит от требований к кандидату, опыта и специализации работника. Кроме того, высокий уровень оплаты труда по некоторым позициям можно объяснить большим количеством предложений о работе с возможностью релокации в другие регионы, вакансий с вахтовым методом работы, в которых зарплатная планка значительно выше, чем в традиционных вариантах занятости. На более скромное вознаграждение могут рассчитывать комплектовщики/укладчики и грузчики (28 тыс. рублей).

— Дефицит рабочего персонала растет. Об этом можно судить по динамике hh.индекса, который отражает соотношение резюме к вакансиям. Так, на одно предложение о работе в Новосибирске сейчас претендуют 2-3 рабочих. То есть компании сталкиваются серьезной конкуренцией в борьбе как за квалифицированный рабочий персонал, так и за работников на массовых позициях, — резюмировали в HeadHunter.

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