В Новосибирске почти на 20% подорожали гаражи

Стоимость гаража в Новосибирске за год выросла на 19,6% — до 526,1 тыс. руб., а парковки за это же время подорожали в среднем на 6% — до 657 тыс. руб. за средний объект. К таким выводам пришли специалисты сайта по подбору недвижимости N1.RU.

Отмечается, что больше всего гаражей сейчас выставлено в Ленинском, Советском и Заельцовском районах города. А парковочные места активнее всего продают также в Ленинском, Октябрьском и Центральном районах.

— К осени подскочило как число гаражей, так и парковок в продаже. Однако если смотреть на динамику последних трёх лет, то год от года число гаражей в продаже сокращается, а парковок, наоборот, растет, — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.

По подсчётам N1.RU, средняя цена аренды гаража с прошлой осени выросла почти на 26% — до 7,6 тыс. руб. в месяц. Стоимость аренды парковки выросла на 7% — до 4,5 тыс. руб. в месяц. В результате, если приобретать гараж или парковку для сдачи в аренду, то гараж окупится примерно через 6 лет, чтобы окупить парковочное место понадобится почти 12 лет.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru