В Новосибирской области назначен новый начальник полиции

7 сентября указом президента России полковник полиции Константин Гаврин назначен заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области – начальником полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Николай Турбовец, который до него был начальником полиции в Новосибирской области был снят с должности в начале июня.

Константин Гаврин родился 26 апреля 1977 года в городе Чулыме Новосибирской области. В 1998 году окончил Омскую академию МВД России по специальности юриспруденция, в 2013 году окончил Академию управления МВД России. Работал на различных руководящих должностях в подразделениях уголовного розыска города Новосибирска. Последние 6 лет полковник полиции Константин Гаврин занимал должность начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области