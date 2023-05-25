Количество россиян с долгами по кредитам неумолимо растет

По итогам января–марта текущего года количество исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу банков достигло 14,4 млн, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Эксперты отмечают, что это на четверть больше, чем в первом квартале минувшего года, в частности, на 2,9 млн с 11,5 млн.

В ФССП сообщили, что общая сумма долгов составляет около двух трлн рублей. При этом в ведомстве подчеркнули, что в начале апреля максимальное количество неплательщиков было зафиксировано среди жителей Башкирии, Краснодарского и Красноярского краев, а также Московской и Свердловской областей.

Специалисты пояснили, что взыскание задолженности осложняется низкой платежеспособностью граждан с обязательствами по налогам и оплате услуг ЖКХ, их закредитованностью и отсутствием обеспечения выданных займов залогом.

В ведомстве добавили, что на исполнение судебных актов о взыскании задолженности оказывает влияние также наличие в отношении одного физлица нескольких решений суда о возврате долга в пользу банка, перед ЖКХ, и, вместе с тем, алиментов, ущерба и других требований.

Ранее редакция сообщала, что имущество работодателя хотят изымать в счет уплаты долгов по зарплате.