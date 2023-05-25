Автомобиль сорвался с домкрата и задавил новосибирца

Накануне поздно вечером в Новосибирске спасатели МАСС оказывали первую помощь мужчине, которого придавил его собственный автомобиль. Инцидент произошел в гараже на улице Баженова в Заельцовском районе областной столицы.

— По указанному адресу выехал экипаж спасателей. Была проведена разведка, сбор информации. Мужчину 1967 года рождения придавило автомобилем «Honda CR-V», который сорвался с домкрата, — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Из-под машины пострадавшего еще до приезда спасателей вытащили соседи. Сотрудники МАСС оказали мужчине первую помощь, провели сердечно-легочную реанимацию. В тяжелом состоянии мужчина был передан врачам скорой помощи.

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