Имущество работодателя хотят изымать в счет уплаты долгов по зарплате

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова инициативу Генпрокуратуры поддержала, передает ТАСС.

По ее словам, каждое пятое обращение к омбудсмену в минувшем году касалось невыплаты зарплаты. При этом общая задолженность по зарплате в стране превысила 640 млн рублей.

В настоящее время Генпрокуратура и Минтруд готовят законопроект, согласно которому допускается изъятие имущества у компаний при долгах по зарплате. Об этом Татьяна Москалькова доложила президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

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