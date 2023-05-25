На базе искусственного интеллекта создан первый виртуальный юрист

Отечественные разработчики Alliesverse запускают бета-версию виртуального юриста LawAl, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление гендиректора платформы Олега Лисянского.

Эксперт уточнил, что это не бот, а искусственный интеллект, который впервые обучен знанию всех российских кодексов.

— Наш виртуальный юрист наделен способностью думать, анализировать и, что самое важное, – самообучаться и совершенствоваться, — отметил Олег Лисянский.

Специалист добавил, что LawAl способен находить ответ на заданный вопрос из области юриспруденции, расшифровывать юридические термины и совершать поиск по заданному вопросу статьи из кодекса. Кроме того, совсем скоро ожидается, что он сможет совершать поиск решения судов по названию или номеру.

В планах разработчиков обучить виртуального юриста более усовершенствованному уровню коммуникации с клиентом, например, ведение диалога по вопросам «широкого контекста» и «интервьюирование» пользователя, который не сразу может сформулировать суть вопроса с точки зрения юриспруденции.

По словам технического директора проекта Максима Головача, виртуальному помощнику пока с трудом даются разрешения ситуаций, если проблема сформулирована нечетко или она имеет решение на стыках законодательства – относится одновременно к нарушениям нескольких кодексов РФ.

Головач отметил, что компания столкнулась с некоторой долей скептицизма, ведь вопросы уже можно адресовать, например, ChatGPT.

— Использование ChatGPT и прочих существующих готовых решений не подходит для поставленных целей, так как они обучаются на международном массиве данных. А у него много расхождений с российским законодательством, — пояснил эксперт.

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