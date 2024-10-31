Количество станций пауэрбанк-шеринга в Новосибирске выросло в 52 раза

За два месяца сервис по аренде пауэрбанков «Бери заряд!» увеличил количество зарядных станций в Новосибирске с 14 до 721. Таким образом, количество станций с пауэрбанками увеличилось в городе в 52 раза.

В компании рассказали, что добиться таких результатов им удалось благодаря сотрудничеству с бывшим франчайзи-партнером GET ENERGY, который в октябре присоединился к компании «Бери заряд!». Сейчас у GET ENERGY порядка 5 000 станций в Сибири, 721 из которых — в Новосибирске.

— На протяжении последних нескольких лет мы активно развивали нишу пауэрбанк-шеринга и вкладывались в перспективный сервис. Мы видим большой потенциал рынка, подтверждающийся спросом, поэтому нам важно иметь надежного партнера в долгой перспективе с кем можно вести прямой, честный диалог, — пояснил франчайзи-партнер сервиса «Бери заряд!» в Сибири Артем Арганов.

«Бери заряд!» — аккредитованная IT-компания, предоставляющая сервис аренды пауэрбанков с 2018 года, резидент Фонда «Сколково». Сервис представлен в 200+ городах России и 4 странах. В сеть входит более 35 000 станций.

Стоит отметить, что в Новосибирске активно развивается сеть подзарядки мобильных телефонов и без использования пауэрбанков. В частности, на станциях метро есть возможность подзарядки мобильников. Этот сервис есть в новых троллейбусах на автономном ходу, в новых электропоездах. Ранее планировалось устанавливать зарядные устройства на остановках и в парках в рамках «умного города», но пока примеры реализации таких проектов единичны.

Ка карте 2ГИС указана 751 точка станций зарядки телефонов. Помимо «Бери заряд!» (516 филиалов) и GET ENERGY (123), в этой рубрике также МТС Юрент (97 филиалов), Tryme (7 филиалов).

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирцев резко вырос спрос на каршеринг.