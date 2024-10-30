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В группе «ВИС» прокомментировали иски Стройнадзора Новосибирской области

  • 30/10/2024, 19:00
Автор: Юлия Данилова
В группе «ВИС» прокомментировали иски Стройнадзора Новосибирской области
Речь идет о двух ГЧП-поликлиниках, которые строятся в городе

Как пояснили в ООО «ПФ «ВИС» в ответ на запрос редакции Infopro54, иски Госстройнадзора Новосибирской области связаны со строительством поликлиник №16 в Ленинском районе и №27 в Заельцовском районе.

В компании отметили, что большая часть замечаний устраняется путём приведения в соответствие проектной и рабочей документации. Это «большая планомерная работа, которая выполняется поэтапно специалистами ООО «ПФ «ВИС».

— В настоящее время работа продолжается, поэтому часть замечаний не была устранена в установленный срок. Подача иска в таком в случае — обычная практика и прямая обязанность Госстройнадзора, — подчеркнули в компании.

Как отметили в группе «ВИС», расхождения проектной и рабочей документации обусловлены объективными причинами. Например, участок, выделенный под строительство поликлиники №16, имеет сложный рельеф, перепады высот составляют от 2 до 4 метров, что оказывало существенное влияние на работы по устройству свайного основания. В связи с этим были выполнены дополнительные инженерно-геологические исследования по определению несущей способности грунта на участке застройки, что позволило изменить рабочие высоты для погружения свай.

Ещё часть замечаний касается технических моментов, например, выходящее за пределы стройплощадки ограждение или несовпадение в нумерации материалов в рабочей и проектной документации, что в целом не регламентировано госстандартом.

По поликлинике №27  также проводится работа по актуализации документации в части применяемых при строительстве материалов. Эта работа уже практически завершена и в ближайшее время документация будет передана на рассмотрение в госэкспертизу.

—  ООО «ПФ «ВИС» внимательно относится ко всем замечаниям и проводит необходимую работу по их устранению, однако, не всегда это удаётся в сделать в установленные нормативные сроки. По искам предусмотрен административный штраф, других административных мер не ожидается, — констатировали в компании.

Напомним, на минувшей неделе Стройнадзор подал три иска к компании группы «ВИС». По законодательству на юридических лиц по данной статье может быть наложен штраф от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

Напомним, ООО «Производственная фирма «ВИС» строит в Новосибирске по ГЧП 7 поликлиник.

Первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.).  Вторая получила разрешение на ввод в сентябре. В середине октября Группа «ВИС» сообщила, что готовит к вводу в эксплуатацию третью поликлинику ГЧП-проекта. Речь идет о поликлинике №27, расположенной в Заельцовском районе Новосибирска.

Четыре поликлиники «ВИС» планирует сдать в 2025 году. До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе. В июне мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

С лета 2024 года правительство области поднимает вопрос о расторжении концессии по строительству поликлиник. В ноябре ситуацию с реализацией концессий в регионе планируют рассмотреть депутаты строительного комитета Заксобрания.

Ранее редакция сообщала о том, что началось второе десятилетие строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. 

Фото предоставлено пресс-службой компании.

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Стройнадзор ГЧП-поликлиники


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