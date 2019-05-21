Количество трансферных пассажиров в Толмачёво выросло на 46%

За четыре месяца 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 1 831 297 пассажиров (+15,3%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 1 272 477 (+17,4%), на международных — 558 820 (+10,8%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что в апреле пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 482 359 человек, увеличившись на 16,1% по сравнению с показателем 2018 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 349 036 пассажиров (+16,8%), на международных — 133 323 (+14,3%).

— Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам четырех месяцев увеличилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 24%, — отметили в пресс-службе.

Самыми динамичными направлениями апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Улан-Удэ (+190,9%), Челябинск (+141,6%), Пермь (+141,1%), Сочи (+104,1%), Уфа (+88%), Омск (+86,6%), Нерюнгри (+85,4%), Кызыл (+82,1%). На международных — Прага (+115,1%), Наманган (+106,1%), Ларнака (+103,6%), Камрань (+76,7%), Сеул (+68,6%).

При этом самыми популярными направлениями по итогам апреля 2019 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Владивосток, Красноярск, Камрань, Бангкок, Санья, Пхукет, Пекин, Ош, Бишкек, Ташкент, Душанбе и Алматы.

В апреле возобновились чартерные рейсы в Анталью, Ларнаку и Хаммамет, регулярные рейсы во Франкфурт. Открыты новые рейсы в Новокузнецк, возобновлены полёты в Томск.

За четыре месяца аэропорт обслужил 9 261 самолёто-вылет (+11,2% к аналогичному периоду прошлого года), в апреле — 2 461 (+10,3%).

С начала 2019 года грузопоток составил 9 873 тонны, в том числе в апреле — 2 740 тонн груза и почты.

Фото: Gensa Gensa