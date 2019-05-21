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Спрос на велосипеды в Новосибирске растет

А по росту предложений о продаже велосипедов город стал вторым в России.
  • 21/05/2019, 16:24
Спрос на велосипеды в Новосибирске растет

В Новосибирске, по сравнению с прошлым маем, объем предложений о продаже велосипедов увеличился почти вдвое, а спрос вырос более чем на 40%. К таким выводам пришли эксперты Авито, выяснив, как изменился рынок велосипедов за год. Дешевле всего стоит детский велосипед – в среднем 3 368 рублей, — а дороже всего придется заплатить за BMX — 13 680 рублей. В целом велосипед в городе стал на 7% доступнее за год и сейчас его стоимость составляет в среднем 10 010 рублей.

— Меньше всего предложений о продаже велосипедов BMX, спрос на которые также невысок. Наиболее интересны потенциальным покупателям горные модели. Во всероссийском масштабе пользователи Авито в первую очередь стремятся продать детские велосипеды (38,7%), а купить — горные (41,8%), — уточняют аналитики Авито.

Отмечается, что в целом интерес к велосипедам в Новосибирске увеличился на 42,5% за год, а их предложение — на 83,6%.

Дешевле всего в Новосибирске стоит детский велосипед — в среднем 3 368 рублей, — а дороже всего придется заплатить за BMX — 13 680 рублей. В целом велосипед в городе стал на 7% доступнее за год и сейчас его стоимость составляет в среднем 10 010 рублей.

По всей стране средняя цена велосипеда снизилась на 3,3% до 12 145 рублей.

В апреле 2019 года «велосипед» стал самым популярным поисковым запросом на сайте в масштабах всей страны, опередив «квартиру», которая была наиболее частым запросом за весь 2018 год. Пик спроса на велосипеды в России традиционно приходится на конец весны. Так, в прошлом году на II квартал пришлось почти 40% предложений о продаже различных моделей и около 54% всего спроса на них за целый год.

Фото: pixabay.com, автор- Antranias

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