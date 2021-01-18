Количество травм на производстве в Новосибирске не снижается

Количество несчастных случаев на производстве на территории Новосибирской области практически не снижается. Так, в 2018 году количество расследованных несчастных случаев с тяжелыми последствиями составило 107, в 2019-м — 85, в 2020-м — 96. Уже 5 несчастных случаев зарегистрированы с начала 2021 года. Такие данные приводят в государственной инспекции по труду Новосибирской области. Например, как рассказывает главный трудовой инспектор Людмила Поспелова, в Куйбышевском районе 45-летний газосварщик при ремонте газопровода в результате обвала грунта получил тяжелую травму. В Мошковском районе на территории детского сада подсобный рабочий погиб от удара электротока при работе в щитовой. По словам инспектора, основные причины травматизма — неудовлетворительная организация производства на предприятии, нарушения технологического процесса, а также ненадлежащая подготовка работников по охране труда.

— Госинспекция труда и Министерство труда и соцразвития области проводят профилактическую работу, организуем обучающие семинары, размещаем на сайте информацию. Ставим работодателям задачу — более серьезно относиться к этим вопросам. Но можно сколько угодно говорить, что есть правила, однако до тех пор, пока будет использоваться неисправное оборудование, пока не будет модернизации производства, свести травматизм к нулю будет очень сложно, — констатирует Поспелова.

По мнению руководителя федерации профсоюзов Новосибирской области, депутата заксобрания Александра Козлова, кроме модернизации производства в регионе недостаточно проработан вопрос обучения работников.

— Вопрос обучения специалистов по охране труда, в принципе, управляемый, — говорит Козлов. — Но нужна система, чтобы это все работало. Из года в год этот вопрос повторяется. Нужно отработать какие-то общие принципы и рекомендовать всем заинтересованным лицам.

По количеству случаев травматизма работников в 2020 году, как и в предыдущие годы, в регионе лидировали строительство, промышленное и обрабатывающее производство, торговля, транспорт и сельское хозяйство. По информации инспекции по труду Новосибирской области, в результате проведенных расследований работодатели привлечены к административному наказанию в виде штрафа на общую сумму 3,1 млн рублей. В отношении 6 должностных лиц возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда». В частности, возбуждены дела в отношении директора ООО «Электромастер-плюс», заместителя главного инженера ООО «Кафельный завод», мастера ООО «Современные формы и технологии», главного инженера ООО «Буровые технические системы».