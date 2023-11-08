Количество волонтеров выросло на 60% за четыре года в Новосибирской области

За четыре года число волонтеров увеличилось на 60% процентов и составило порядка 200 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Также порядка 36 тысяч человек в этом году оформили регистрацию на платформе «Добро.ру». Как подчеркнул заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, в регионе уже работают 12 «Добро Центров», еще 10 организаций находятся на завершающей стадии получения этого статуса.

Нелюбов рассказала о том, что число волонтеров увеличивается во всех направлениях, а правительство оказывает и всяческую помощь. А новым направлением для области стало научное волонтерство.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска провезла в поезде 14 кошек, спасенных из-под обстрелов в Донбассе.