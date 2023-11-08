Три автомобиля и пешеход столкнулись на дороге в Новосибирске

На улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска 8 ноября произошло массовое ДТП, в котором пострадал пешеход.

― 27-летний водитель автомобиля ГАЗ-22R32 двигался по ул. Станционная и в пути следования на против д. 78 к.3 не выдержал дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем Тойота «Камри», водитель которого сделал остановку перед пешеходным переходом. После чего Тойота совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне не регулируемого пешеходного перехода. Дальше Тойота совершила столкновение со встречным автомобилем BAIC U5PLUS, ― сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.