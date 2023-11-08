Прокурор помог ликвидировать свалку жителям села Андреевка под Новосибирском

Прокуратура Баганского района провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Было установлено, что у села Андреевка процветает свалка мусора и твердых бытовых отходов. Администрация отказалась добровольно наводить порядок на участке. Прокурор обратился в суд и там встали на сторону закона, принудив чиновников Андреевского сельского совета ликвидировать свалку.

― Карасукский районный суд требования прокурора признал обоснованными. В настоящее время работы по ликвидации несанкционированной свалки завершены, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Это не первая победа в копилку улучшения экологической обстановки. В Баганском районе по искам прокурора уже было ликвидировано две свалки. До концы месяца планируется уничтожить еще три.