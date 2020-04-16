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Бизнес-кейс. Робот COVIDa не боится

«Антипандемийный» опыт федеральной сети секций робототехники «Лига Роботов».
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  • 16/04/2020, 11:04
Автор: Игорь Смольников
Бизнес-кейс. Робот COVIDa не боится
Учреждения допобразования ищут новые ниши и возможности остаться на рынке и сохранить портфель клиентов.

Если обязательное школьное образование хотя бы скреплено фактором обязательности, то образование дополнительное — это в чистом виде товар, на который в изменившихся условиях покупателя еще нужно уговорить — доказать, что его ребенку этот курс, кружок или студия насущно нужен. Несмотря ни на что. И сложность тут даже не в том, что родители теперь боятся выводить детей «в свет». Не очень-то они и боятся — обилие детей в прогулочных пространствах и во дворах это вполне доказывает. Дело в экономических издержках пандемии — в кризисе, пришедшем с ней.

— Рынок дополнительного образования сократится, потому что платежеспособность людей объективно снижается, — констатирует Юрий Суворов, исполнительный директор ООО «Лига Роботов». — Этот нисходящий тренд с клиентской стороны сохранится даже при снятии ограничений.

Не умрут, но изменятся

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Разумеется, операторы образовательного бизнеса не собираются быть пассивными созерцателями — они намерены сохранять и динамику образовательного процесса, и, по возможности, уровень доходности. Многие проекты в данной сфере — это в том числе и начинания со здоровой коммерческой составляющей (полного альтруизма в техносложных образовательных проектах быть не может). В этом смысле весьма показателен «антипандемийный» опыт  федеральной сети секций робототехники «Лига Роботов». С одной стороны, этот проект вполне встроен в абсолютно государственническую, абсолютно державную задачу по формированию «поколения суперинженеров», «поколения технологического рывка». С другой стороны, «Лига Роботов» — проект коммерческий, франчайзинговый. Хоть и со своеобразной самоподачей по этой части.

— В этом «карантинном» месяце мы не проводили собеседований с потенциальными франчайзи, потому что сейчас все находятся в состоянии переосмысления, — поясняет Юрий Суворов. — Мир уже точно не будет прежним, и люди обдумывают свои позиции в этом новом мире. А в штатных обстоятельствах у нас всегда жесткий отбор партнеров. Например, заведомо «отказные» персонажи — это так называемые коллекционеры бизнесов.  Вот типичная самопрезентация такого типажа: «У меня 34 бизнеса, хочу купить вашу франшизу, будет 35 бизнес, круто же. Не-а, заморачиваться сам не буду, поставлю какого-нибудь наемного управляющего». Вот таким соискателям мы отказываем с порога. Мы ищем реально заинтересованных людей, не холодных. Заинтересованных в детском образовании, в возрождении инженерного поколения, в создании цепочки «школа-вуз-предприятие». Мы ищем людей, которые нам духовно близки. Потому вплоть до последнего времени не рекламировали нашу франшизу в медиапространстве. Все наши партнеры приходят либо с родительских позиций — приведя детей куда-то, заинтересовавшись этим бизнесом, либо услышав рекомендации.

Конкретно для «Лиги роботов» сложность адаптации к новым обстоятельствам состояла в том, что обучение робототехнике — процесс с заведомо высокой долей кинестетики, там немало навыков осязательной фиксации. И образовательный набор, из которого ребенок создает робота, — он сугубо предметен. То есть контакт с учебным материалом в буквальном смысле материальный. Так оно было в обычных обстоятельствах. Но обстоятельства изменились.

— Мы отслеживали ситуацию по мере ее развития и старались принимать решения оперативно, — вспоминает Юрий Суворов первые дни адаптации. — Потому что функциональный порог решений был в одни сутки — на следующий день оно уже неактуально, ибо ситуация менялась стремительно. Шкала ограничений ширилась с каждым днем. И когда стало понятно, что школы выведены на достаточно долгие каникулы, переведены на дистанционное обучение, мы ясно осознали, что надо влиться в этот процесс. И продумали, каким образом можно вести наши занятия в дистанционном формате. Уже с 4 апреля запустили первый кластер, взяли несколько филиалов в Новосибирске. 100 учеников прошли обучение дистанционно. Сейчас начали второй кластер, еще 120 человек обучаются в таком режиме. Это по Новосибирску. Нашу практику, естественно, мы сразу же оформили в виде всевозможных памяток и инструкций, методических рекомендаций. Все для того, чтобы наши франчайзи в других городах могли бы столь же быстро запустить процесс по-новому. В течение первой недели они все наблюдали за нами — за тем, как мы ведем процесс. Те, кто посмелее, стартовали буквально параллельно с нами, получая постоянные консультации.

Мир виртуальный и не очень

По словам Юрия Суворова, для дистанционной работы «Лиги роботов» были сконфигурированы два формата. Первый — это дистанционные занятия с робототехническим набором: детям учебной группы развозится оборудование, они сохраняют привычный сенсорный контакт с техникой, преподаватель находится на связи. Методика та же, что и была, просто продолжительность занятий чуть сократилась — с 3 до 2,5 часов. Рабочий ноутбук и набор остаются дома у ученика, он и один в свободное время может работать с материалами этого урока.

Второй вариант — использование возможностей «виртуальных миров», в которых можно эмулировать построение робота и его поведение в контексте законов физики. То есть ребенок собирает робота в виртуальном 3D-редакторе, из тех же деталей, что и в классическом наборе, запускает программу на исполнение и видит, как робот ее исполняет.

Пандемия ускоряет оцифровку

— Динамические модели, модели, полностью воспроизводящие «живую» физику предмета — это новое направление, — говорит Юрий Суворов. — Есть уже довольно совершенные виртуальные среды, в которых законы физики повторяются максимально детально и точно — и проскальзывание колес, и разрушение конструкции от чрезмерной нагрузки — все это воспроизводится реалистично. Конечно, это не стопроцентная замена очному занятию или занятию с набором, так как живая сенсорика нужна. Чтобы понять, что и как работает, ребенок должен собрать конструкцию руками. Обучение в виртуальной эмулирующей среде — это некий компромисс, ступенька перехода к очным занятиям с набором. Впрочем, к этому направлению мы относимся серьезно, мы как раз сейчас его детально прорабатываем, в ближайшее время будем презентовать.

Как подчеркнул Юрий Суворов, для надежной работы в новых условиях важным было равно хорошо организовать подготовку и обработку оборудования, логистику — для того, чтобы оборудование дать ученикам домой и проводить занятия с ними в дистанционном режиме, в том же формате, в котором дети посещали очные занятия.

— Мы смогли быстро обучить дистанционной работе всех преподавателей, — говорит Суворов. —  Провели тестовые созвоны с родителями, чтобы они разобрались, как подключать оборудование, как устанавливать связь с преподавателями, как отладить оперативную техническую поддержку.

По Новосибирску на дистанционное обучение готовы перейти 70% учеников «Лиги Роботов» — это выяснилось в ходе первого обзвона. Школы тоже готовы перейти на обучение в дистанционном формате, но у разных школ успешность этого перехода различна. Кто-то проводит полноценные занятия, также подключая детей через платформу, где преподаватель ведет урок в режиме диалога. Это передовые школы, которые смогли быстро освоить технологию.

Марьванна не осилит, маме некогда

Большинство же школ, к сожалению, перешли на упрощенный (но не самый качественный) вариант: где-то на сервере школы размещается домашнее задание на сегодня, а родители с детьми должны его разобрать. Когда речь идет об учениках средних и старших классов, это не становится такой уж большой проблемой. А вот для 1-2 классов это макропроблемища.

— Малыши еще не обладают такой самостоятельностью в онлайне, потому родителям приходится полностью погружаться в процесс, — аргументирует Юрий Суворов. — А для родителей это дополнительная нагрузка, стресс-фактор. Например, если в семье двое детей, один компьютер и работающие родители, процесс дистанционного обучения поставить тяжело. Потому мы и пошли на то, чтобы предоставлять ученикам максимально функциональные наборы. Потому и организовали постоянную техническую поддержку: если вдруг что-то не получается (ноутбук завис или с интернетом проблема), преподавателю не приходится отвлекаться, он быстро скидывает заявку и контакты на техподдержку, техподдержка выходит на ученика и родителей — и вопрос оперативно решается — чтобы у родителей был минимум загрузки на наших занятиях. Потому что им и так достается со школьной программой.  Дети у нас с 6 лет и до старших классов. Мы составили расписание так: с утра занимаются дети постарше — они сами могут подключить себе все оборудование. А вечер (самое последнее наше занятие начинается в 19:00) — это время дошкольников и первоклашек. Родители подключили сессию и могут заниматься своими делами. Таким образом, все дети без исключения могут заниматься робототехникой дистанционно. К слову, у малышей это даже больше восторга вызывает — срабатывает эффект абсолютной новизны. В режиме «Мам, помоги!» у них проходят лишь первые два дня, потом они занимаются практически самостоятельно, осваиваются очень быстро.

Что потом?

Может ли «дистанционка» вернуть в учебные группы всех детей? Чеканным «да» на этот вопрос, увы, не ответить. Даже в пределах одного города возможны вариации. В самом Новосибирске качество интернет-связи достаточно высокое, тут город вообще федеральный «отличник», но есть часть детей, которые на время этих внезапных каникул просто уехали на дачи. И там с интернетом проблема — где-то он мобильный, а где-то его вообще нет, никакого.

— Поэтому некоторым детям мы выдали модемы «Yota», чтобы они могли подключаться к нашим занятиям, —  поясняет Юрий Суворов. — Но, разумеется, не всем, ибо число модемов ограничено, и на все заявки этой техники не хватает. Делаем все, что можем. Еще одно узкое место — это возможности компьютеров. Мы на занятиях используем ноутбуки, которые предназначены для фиксированного набора программ. Они не очень мощные. А сейчас приходится ставить на них систему для подключения конференц-связи, и тут уже возникают проблемы — компьютер может просто «не тянуть». Эту проблему мы решаем: с нашим ноутбуком ребенок работает с набором, а через свой домашний устанавливает связь с преподавателем, использует веб-камеру и подключается к конференциям.

Говоря об иногородних и зарубежных партнерах, Юрий Суворов констатирует, что вариативность ситуации по регионам достаточно широкая — обусловленная тем, насколько жесткие спецмеры введены в конкретном городе:

— Например, Москва живет по пропускам, там ребята тоже работают, но в гораздо более скованных условиях. В регионах, где условия мягче, логистику удаленки мы смогли организовать без проблем. Для наших сотрудников, развозящих детям оборудование, мы оформляем справки по согласованию с Роспотребнадзором. И мы нигде не собираем больших групп людей — дети занимаются с техникой из дома. В других городах наши франчайзи пошли по тому же пути: все оборудование дезинфицируется, герметично упаковывается и развозится по адресам. В нескольких городах дистанционное обучение пока что не запущено. Это города Казахстана, например. Так, в Астане (Нур-Султане) работу нельзя запустить даже в таком формате, поскольку выходить вообще нельзя никуда. США обособлено действуют, и мы не можем дать однозначных рекомендаций партнеру в данной ситуации. А в русскоязычных ученических сообществах ситуация практически идентична. Исключение, разве что, Таджикистан. Там внутри страны не введены жесткие меры, поскольку нет заразившихся — просто страна закрыта полностью, туда нельзя ни въехать, ни прилететь. Занятия идут в очном порядке, но люди стали меньше перемещаться, посещаемость занятий снизилась.

С другой стороны, в России у «Лиги» есть ряд франчайзи, которые вообще до последнего ждали, что возобновятся занятия в очном формате — что будут сняты ограничения и «все станет как раньше». Но хотя послабления и начались, школьников они вряд ли коснутся. До конца апреля уж точно. А то и до середины мая. Потому вся «Лига Роботов» в течение двух недель переходит на формат дистанционного обучения.

Не надо тут драмтеатра! 

В сегодняшнем медиапотоке очень популярен возглас «Мир фатально изменился, он теперь другой». Юрий Суворов, говоря об ожиданиях, предпочитает не бросаться столь патетичными формулировками — ибо никакой травмы, меняемой его неузнаваемо, мир не получил. Не война ведь мировая, не падение астероида, не вторжение инопланетян. Не травма, а скорее, оплеуха от природы. Не трагический перелом сюжета, а некоторая перемена обстоятельств. Перемена с тонизирующим эффектом.

— Дополнительное образование получило неожиданную прокачку, —  рассуждает Юрий Суворов. — Мы бы никогда так не продвинулись в дистанционном образовании, если бы не эта ситуация. Стресс был в первую неделю. А сейчас и преподаватели освоились, и технические службы. Выявили и закрыли узкие места. Пандемия, будем надеяться, скоро пройдет, а навыки и технологические решения, к освоению которых она побудила, останутся. Понятно, что потом, когда ситуация нормализуется, клиентская аудитория для дистанционного образования будет несколько уже. Для многих родителей важно именно очное обучение. Они так и говорят: «Мы ходили к вам на занятия не только для того, чтобы робототехникой заниматься, а еще и для того, чтобы ребенок получил навыки социализации — чтобы дружить научился, чтобы получил навыки коллективной работы,  чтобы он побыл в атмосфере, непохожей на обычную школьную». В дистанционном образовании эти ценности не так рельефно проявляются. Научное творчество в режиме живого общения, живого контакта — это совершенно особый феномен. С уникальной ценностью.

Как подчеркнул Юрий Суворов, все наработки по «удаленке» останутся в бизнес-портфеле «Лиги роботов» и послужат расширению рыночного присутствия:

— Возобновления очных занятий мы очень ждем, а дистанционный формат будем предлагать людям, которые по какой-то причине не могут приехать в наш филиал. Например, были запросы из Искитима, но мы там пока не можем открыть филиал по финансовым и техническим причинам. Не факт, что деньги, вложенные в филиал в районном центре, могут окупиться за обозримый срок. В общем, сейчас кто-то ждет, что все станет по-прежнему. Но вряд ли все вернется один в один. Кто-то намерен перестроиться, предлагая новую активность, новые сервисы. Да, просадка будет. Но потом снова будет рост. Потому что те навыки, которые дала пандемия, дадут и новые рынки, и новых клиентов.

Федеральная сеть секций робототехники «Лига Роботов» была основана в 2011 году Николаем Паком, магистрантом кафедры автоматики и вычислительной техники Новосибирского Государственного Технического Университета. Центр франшизы — Новосибирск. В Новосибирской области действуют 23 филиала. Секции есть в 40 городах России, в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и США.

Фото предоставлено «Лигой Роботов»

 

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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