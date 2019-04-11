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ВТБ Лизинг предлагает автомобили Volvo S90 на специальных условиях

  • 11/04/2019, 13:12
Стоимость транспортного средства по специальному предложению начинается от 2,750 млн рублей.

ВТБ ЛизингВТБ Лизинг запускает программу на приобретение специальной серии автомобилей Volvo S90 T4 FWD Inscription для юридических лиц. Стоимость транспортного средства по специальному предложению начинается от 2,750 млн рублей.

В рамках новой программы ВТБ Лизинг окажет клиенту помощь в подготовке документов на покупку, оформлении страхового полиса, а также постановке автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая автомобиль в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

— Компании малого и среднего бизнеса традиционно уделяют большое внимание обновлению своего автопарка в весенний период. Наша совместная программа с одним из лидеров мирового автопрома – компанией Volvo – позволит нашим клиентам приобрести транспортные средства высокого качества и уровня безопасности на наиболее выгодных условиях, — прокомментировал Евгений Татаринов, заместитель генерального директора ВТБ Лизинг (АО).

Предложение ВТБ Лизинг действует до 30 июня текущего года и распространяется на модификацию Volvo S90 T4 FWD Inscription 2019 года выпуска мощностью 190 л. с. с автоматической коробкой передач.

Фото: пресс-служба компании

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