В аэропорту Толмачёво строят новые очистные сооружения ливневых стоков

В рамках работ по реконструкции привокзальной площади, выносу и модернизации инженерных сетей строятся новые очистные сооружения ливневых стоков, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В частности, ведётся работа по строительству аккумулирующего резервуара для сточных вод. Для его строительства уже выкопан котлован глубиной 8 метров со сторонами 40 на 40 метров. В ходе подготовки котлована изъяли более 11 000 м3 грунта. В настоящее время завершаются работы по изготовлению железобетонного каркаса, для устройства которого будет использовано 791 м3 бетонной смеси марки В25.

Рабочая ёмкость резервуара равна максимальному суточному объёму дождевых сточных вод с коэффициентом запаса. Планируется, что сооружение из монолитного железобетона будет иметь размеры 35 на 30 метров, а его высота составит 4,5 метра.

Система очистных сооружений будет аккумулировать ливневые сточные воды, контролировать их расход, подачу на очистные сооружения и отвод очищенных стоков в разрешённые выпуски.

Напомним, что тендер на реконструкцию привокзальной площади, сооружений инженерно-технического обеспечения и внутриплощадочных сетей был объявлен 4 июня. Победителем конкурса признано ООО «ЛМС» (Нижегородская область), с которым уже 10 июля был подписан договор. Завершить работы ООО «ЛМС» планирует до конца 2019 года. Стоимость контракта составила более 1,1 млрд рублей.

Как отмечал ранее генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич, подготовка привокзальной площади и подъездных путей, реконструкция и оборудование автостоянок являются предварительным этапом реконструкции терминального комплекса аэропорта.

В настоящее время Группа компаний «Спектрум» завершила проектирование объекта «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)». 17 октября проектная документация передана в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Провести процедуру выбора генерального подрядчика по строительству нового терминального комплекса планируется в начале 2020 года.

Проект будет реализован к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа в 2022 году. На проектирование и строительство терминального комплекса планируется выделить в общей сложности порядка 20 млрд рублей частных инвестиций. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м.

Фото: пресс-служба аэропорта