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Автомойки и автосервис в Новосибирске заработали в минус городскому бюджету

  • 16/09/2022, 10:14
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СТО, остановки в Новосибирске
В городе подсчитали стоимость ухода «придорожного» бизнеса, в том числе из остановок общественного транспорта Новосибирска.

Специальной рабочей группе предстоит решить вопрос, с одной стороны, обустройства дорожной инфраструктуры со всеми законодательными нормами, с другой с сохранением доходов бюджета, поступающих с располагающихся вблизи них объектов бизнеса. Речь идет в данном случае не о многострадальных остановках, операторы которых уже не первый год «бодаются» с профильными подразделениями мэрии, а в том числе об объектах, деятельность которых напрямую связана с транспортом и дорогами.

Когда будем принимать бюджет, мы увидим, как по договорам на размещение временных объектов мы начали терять очень большие суммы в бюджете, говорит председатель комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский.   Через 3-5 лет мы потеряем 500-600 млн рублей: что договоры со сферой услуг (шиномонтаж, СТО, автомойки) не продлеваются. Мы должны сделать полосу отвода у дорог, и в дальнейшем департамент транспорта должен выдавать договоры. Сегодня все идет под снос. Последние трехлетние продления договоров были по постановлению Мишустина. Мы теряем и рабочие места, и аренду земли, и налоги.

остановки в Новосибирске

Мэрия решила модернизировать остановки в Новосибирске за счет инвестиционных договоров

Данный вопрос предполагается детально рассмотреть на следующем заседании комиссии.

Что же касается уже набивших оскомину остановок Новосибирска и размещенных на них операторов торговых объектов, то, как сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин, в настоящее время в мэрию поступили около 30-40 заявок от предпринимателей, готовых участвовать в модернизации остановок в рамках инвестиционных договоров. Причем заявки, по словам Витухина, стали поступать буквально на следующий день после объявления о том, что конкурс по концессии не состоялся.

Мы можем по инвестпрограмме разместить в Новосибирске примерно 90-100 остановок без бюджетного финансирования прямо сейчас первым этапом по реализации инвестиционных договоров, говорит Витухин.

Напомним, что в департаменте предлагают за счет частных инвестиций создавать и размещать на остановочных пунктах остановочные навесы, количество которых определяется по результатам конкурса от 2 до 4, и павильон для оказания услуг дорожного сервиса (для коммерческого использования инвестором).

Обустройство остальных остановок Новосибирска, которых около 2 тысяч, уходят в ведение департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Несмотря на то, что данная концепция была уже представлена предпринимательскому сообществу, еще остается ряд острых вопросов. Во-первых, некоторые из предпринимателей о предложении мэрии до настоящего времени, что называется, ни сном, ни духом.

Мы были в трех районах, говорит Андрей Любавский. Например, есть семейный бизнес на улице Никитина. Мы с людьми разговаривали. Они не участвовали в этом совещании.

Начальник департамента попытался вначале отбить атаку.

Это их проблема, заявил Витухин. Мы всех приглашали через советы предпринимателей, через ассоциации тех, кто как раз торгует в остановках.

вложить деньги

Концессия по остановкам — опять мимо

Слова чиновника тут же опровергла руководитель совета предпринимателей Октябрьского района Наталья Безрученкова, которую поддержали представители предпринимательских сообществ и из нескольких других районов города.

Виталий Геннадьевич, для меня это новость, потому что у нас в совете предпринимателей об этом никто не слышал, заявила Витухину Безрученкова. Может, какие-то отдельные предприниматели принимали участие (В презентации концепции. Ред.). В связи с этим у меня просьба донести эту информацию до всех.

Во-вторых, до конца непонятна судьба тех, у кого в этом году заканчивается срок контракта. В-третьих, как было сказано в ходе заседания, нет единой базы всех остановок Новосибирска, благодаря которой можно в онлайн-режиме отследить состояние каждого остановочного павильона, ответственного за него и так далее для оперативного решения тех или иных возникающих проблем. При этом эпопея с попыткой привлечения бизнеса на остановки продолжается уже не один год.

У нас есть 200-300 остановок с трафиком, интересных для предпринимателей, заявил, подводя черту, депутат Александр Бурмистров. Пусть мэрия проведет конкурсные процедуры, поставит ларьки и заработает деньги, а департамент транспорта поставит навесы там, где трафика мало. А у нас куча комиссий, чиновников на зарплате, которые это анализируют. Выбрали ликвидную остановку, один предложил 1 млн, другой 1,1 млн, отдали тому, кто предложил больше. Собрали по миллиону с ларька, в итоге получили более 300 млн, передали Васильеву, он поставил еще 100 навесов. Давайте остановим этот порожняк! Только сегодня час обсуждаем, а вообще семь лет слышу эту тему!

Напомним, что предыдущие несколько попыток привязать бизнес к остановкам оказывались провальными.

 

Ранее редакция сообщала о проблемах, накопившихся в Новосибирске вокруг конечных остановок общественного транспорта.

 

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Транспортная инфраструктура остановки в Новосибирске депутаты Вложить деньги


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