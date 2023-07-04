Коллегия присяжных признала жителя Новосибирска виновным в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений

Новосибирский областной суд вынес приговор в отношении 31-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Об этом сообщили пресс-службы областного СК России и прокуратуры.

По версии суда, 11 августа 2018 года в ночное время, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, недалеко от бара «Мегаполис бар peoples», расположенного в Железнодорожном районе города Новосибирска, произвел выстрел из травматического пистолета в область головы 23 – летнему молодому человеку, нанес не менее трех ударов ногой в область туловища и головы, затем начал стрелять в сторону убегающих людей, причинив одному мужчине телесные повреждения в области спины, после этого с места происшествия скрылся

увидев потерпевшего и других лиц, грубо нарушая порядок в общественном месте, игнорируя общепринятые нормы поведения человека в обществе, выражая явное неуважение к обществу неустановленным следствием огнестрельным оружием выстрелил в голову потерпевшего с близкого расстояния, после чего нанес ему не менее трех ударов ногой по голове и туловищу. В результате действий подсудимого наступила смерть потерпевшего в больнице 14 августа 2018 года от слепого проникающего пулевого ранения головы.

С полученными повреждениями 23-летний потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где в ночь с 14 на 15 августа скончался, второй потерпевший выжил.

— В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал частично, заявив, что оборонялся и настаивал на рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей, которые, изучив все собранные следователем СК доказательства, пришли к выводу о виновности подсудимого, не заслуживающего снисхождения, — говорится в сообщении.

На основании вердикта присяжных суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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