Минтруд предложил увеличить МРОТ на 18,5%

Минтруд РФ представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%, он составит 19 242 рубля с 1 января 2024 года. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Помимо этого, с 2025 года предложено вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой.

— Если прежняя методика предполагала, что МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, то с 2025 года предлагается установить величину этого соотношения на уровне не ниже 48%, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, медианная зарплата — это заработная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. По данным Росстата, медианная зарплата в 2022 году равнялась 40,3 тыс. рублей.

На 1 января 2021 года МРОТ был установлен на уровне 12 792 рубля, на 1 января 2022 года — 13 890 рублей, на 1 января 2023 года — 16 242 рубля, с 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля.

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