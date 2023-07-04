В лесах Новосибирской области организовали 106 зон отдыха

Всего в лесах Новосибирской области доступно 106 мест отдыха, их размещают так, чтобы они были доступны для каждого. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

В местах отдыха месте есть возможность не только посидеть на скамейке в тени навеса, но и приготовить еду. Для этого работники лесхозов обязательно опахивают территорию минерализованными полосами, расчищают ее от кустарников, подроста и валежника.

— Приятно, что наши места отдыха пользуются популярностью у людей, которым не безразлична культура поведения в лесу, — отмечает Андрей Карпов, директор ГАУ НСО «Тогучинский лесхоз».

Ранее редакция сообщала о том, что в МЧС рекомендовали новосибирцам не выходить на воду.