В регионе средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась на 7,1%

В Новосибирской области средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась на 7,1% и достигла 50 683 рублей. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен: за год они увеличились на 5% и составили 50 428 рублей. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимость», проанализировав рынок вторичной недвижимости в России.

По итогам 2018 года по всей стране больше всего выросли в цене двухкомнатные квартиры – на 6,5%, трехкомнатные квартиры подорожали на 5,8%, стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 5%.

Как и в большинстве регионов России, в Новосибирской области цены повысились и сейчас составляют 25% от средней стоимости квадратного метра в Москве.

Отмечается, что в большинстве регионов цены увеличивались в течение всего года, но самый резкий скачок произошел в ноябре, после повышения ипотечных ставок

— Обеспокоившись тем, что времена дешевых кредитов в скором времени могут закончиться, покупатели поторопились совершить покупку на старых условиях, — отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

По итогам января 2019 года цены продолжают расти в сравнении с январем 2018 года: в Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 6,9%, в Санкт-Петербурге – на 11%, в Новосибирской области – на 6,4%, в Свердловской области – на 4,6%.

— Рост цен, который мы наблюдаем в начале 2019 года – следствие опасений по поводу дальнейшего удорожания ипотеки. Рыночная ситуация в текущем году в первую очередь будет определяться условиями банков по жилищному кредитованию. Ужесточение условий выдачи кредитов или высокие проценты по ипотеке остановят рост цен. При сохранении комфортных ипотечных условий вторичное жилье продолжит дорожать, — подчеркивает Иван Дубровин.

Фото: Юлия Данилова