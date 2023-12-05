Коллекцию пивных крышек выставили на продажу в Новосибирске

На продажу выставили большую коллекцию пивных крышек. Владелец просит за несколько десятков 30 тысяч рублей. Информация появилась на сайте объявлений «Авито».

― Коллекция крышек с разных стран, ― лаконично описал товар продавец.

Если посмотреть на фото, можно обнаружить несколько десятков различных пивных крышек. Среди представленных экземпляров можно увидеть несколько известных брендов. Точное количество крышек в своей коллекции хозяин не уточнил.

Напомним, что новосибирец выставил на продажу коллекцию раритетных галстуков из времен СССР. Всего в его коллекции 80 галстуков. За столь большое число продавец просит всего 2 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию счастливых билетиков продает жительница Новосибирска.