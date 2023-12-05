Спрос на HR-специалистов вырос в Новосибирске

Спрос сотрудников в сфере «Управление персоналом, тренинги» вырос в ноябре 2023 года в Новосибирской области на 116% по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришла служба исследований hh.ru. Кроме того, на 71% выросла потребность в специалистах из сферы розничной торговли, на 67% — стратегии и инвестиций, на 65% — на специалистов из ресторанно-гостиничного направления и на 64% — на рабочий персонал и водителей.

Наибольшее количество предложений в регионе было открыто для рабочих специальностей. На них приходится почти четверть от всех опубликованных объявлений о вакансиях. Далее идут — специалисты из сфер «Продажи, обслуживание клиентов» (21%), «Производство, сервисное обслуживание» (16%), «Строительство, недвижимость» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 14%).

В ноябре Новосибирская область сохраняет лидерство среди субъектов Сибири по увеличению объема предложений о работе. За год этот показатель вырос на 51%. По России этот показатель вырос на 45%, по Сибири — на 40%.

Ранее редакция сообщала, что началась предновогодняя борьба за сотрудников в Новосибирске.