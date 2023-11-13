«99 % счастья»: коллекцию счастливых билетиков продает жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска решила расстаться со своей коллекцией счастливых билетов из пассажирского транспорта. Сибирячка собирала эти сокровища несколько лет. Объявление с необычными лотами появилось на сайте «Авито».

― Разные года, разный транспорт, 40 штук, 99% счастливых (все не считала), 5 штук на втором фото можно отдельно за 1000 рублей, ― написала автор по имени Наталья.

Не известно, приносили ли данные экземпляры радость своей владелице. Считается, что счастливыми билеты становятся в случае, если сумма первых трёх цифр равна сумме последних трёх, либо цифры зеркальные.

Ранее редакция писала, что новосибирец продает уникальную коллекцию галстуков из СССР.