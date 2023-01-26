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Коллекцию спортивных талисманов представили в «Галерее Времени» в Новосибирске

  • 26/01/2023, 09:57
афиша Новосибирска
Свыше 50 разноцветных мягких игрушек прибыли в город со всех концов света, чтобы оказаться на музейных витринах.

В парке музеев «Галерея Времени» в январе – 2023 открылась новая локация. В пространстве Музея СССР появилась экспозиция, посвященная маскотам, или спортивным талисманам. Свыше 50 разноцветных мягких игрушек прибыли в Новосибирск со всех концов света, чтобы оказаться на музейных витринах.

Владелец пестрой компании, металлург и коллекционер Дмитрий Чёрный, поделился идеей коллекции:

– Маскоты обладают высокой ценностью, как в плане стоимости, так и в смысле значимости. Над созданием каждого спортивного талисмана трудится команда профессионалов, чтобы получить в итоге не только сувенирную игрушку, но и ростовую копию, а также ее компьютерную версию. Сегодня практически у каждого спортивного клуба есть свой талисман, который не просто развлекает болельщиков на стадионах – он приносит удачу! – восклицает Дмитрий. – Я сам занимался футболом, и не понаслышке знаю, что такое счастливые бутсы или вратарские перчатки.

Автор экспозиции также рассказал, что интерес к оберегам стал воплощаться в талисманах спортивных команд со второй половины 20 века; в этом качестве обычно избирают животных, людей-героев, фантастических существ. Все вариации можно встретить в музее. Здесь дружно соседствуют талисманы спортивных команд и соревнований с разных континентов. Вы увидите символы Летних и Зимних Олимпийских Игр, Чемпионатов Европы и мира по футболу, талисманов спортклубов. Олимпиада-80 представлена «младшим братом» Медвежонка Миши – Тюлененком Вигри, который стал олимпийским талисманом соревнований по парусному спорту. Также на выставке вас встретят гном-звезда Мажик (Франция), анимированный человечек Иззи (США), знаменитые маскоты противоборствующих футбольных клубов «Интер» и «Милан» (Италия) – змей Бисцион и бесенок Миланелло, отечественный герой волчонок Забивака и множество других симпатичных персонажей-маскотов.

Парк музеев «Галерея Времени» работает ежедневно с 11.00 до 19.00 по адресу: 1-е Мочищенское шоссе, 1/6.

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Галерея Времени выставка афиша Новосибирска


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