Предпринимателей будут предупреждать о профилактических и внеплановых проверках

Согласно данным платформы МСП, предупреждения будут касаться федеральных и региональных проверок, включая соблюдение санитарных и противопожарных требований, трудового законодательства.

Чтобы получать такие уведомления, необходимо дать согласие в разделе «Уведомления от органов государственной власти» в личном кабинете на платформе МСП.РФ. Для активации важно предоставить соответствующее согласие на Госуслугах. Это достаточно сделать один раз и потом инициировать ее в личном кабинете на МСП.РФ.

Кроме того, на портале Госуслуг есть личный кабинет контролируемого лица, который функционирует как самостоятельный раздел «Контроль и надзор», и при этом доступен для юрлиц и ИП в их личных кабинетах.

Предполагается, что оповещения о планируемом проведении профилактической проверки предприниматель должен получить не позднее, чем за пять рабочих дней до ее проведения, а при выездной внеплановой проверке — не менее, чем за 24 часа. Уведомлять будут сразу, как только согласованный годовой план вносится в реестр проверок.

После получения уведомлений пользователи Цифровой платформы МСП.РФ смогут перейти в детальную карточку мероприятия.

Следует отметить, что в случае профилактических визитов можно будет отказаться от их проведения, нажав на соответствующую кнопку.

Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. На сегодняшний день пользователям во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские предприниматели смогут получать господдержку через цифровой профиль.

Фото: pexels.com — Andrea Piacquadio