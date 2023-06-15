Коллективный стенд «Большая Сибирь» открылся на Петербургском международном экономическом форуме

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев принял участие в открытии объединенного стенда сибирских регионов на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает Сибирский окружной информационный центр.

— Прошедший год был непростым для сибиряков и для всей страны. Из-за введённых недружественными странами санкций были изменены логистические коридоры поставок продукции, Россия была вынуждена искать новых экономических партнёров. Но мы уверенно прожили этот год, не допустили падения показателей развития, — отметил Серышев.

Полномочный представитель отметил, что в Сибири в прошлом году был собран рекордный урожай зерна, увеличены объёмы ввода жилья, по ряду направлений регионы округа продемонстрировали более высокие темпы роста, чем в среднем по стране.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. Главная тема мероприятия этого года — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В программу форума, разделённую на пять тематических блоков, вошли более 140 событий.