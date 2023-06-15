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В Новосибирской области построят промышленно-логистический комплекс стоимостью 10 млрд рублей

  • 15/06/2023, 17:58
В Новосибирской области построят промышленно-логистический комплекс стоимостью 10 млрд рублей
Соответствующее соглашение подписал губернатор Андрей Травников.

На Петербургском международном экономическом форуме 15 июня подписано четырёхстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, ООО «Патриот НСК», Корпорацией «Стройбизнесгруппа» и Агентством инвестиционного развития НСО о реализации инвестиционного проекта по строительству в регионе производственно-логистического комплекса на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области.

Подписи под соглашением поставили губернатор Андрей Травников, генеральный директор ООО «Патриот НСК» Дмитрий Мартемьянов, генеральный директор ООО «Стройбизнесгруппа» Эдгар Карапетян и генеральный директор АО АИР НСО Александр Зырянов. После подписания стороны обсудили первые шаги по строительству комплекса.

Проект реализует компания «Патриот НСК», которая входит ГК «Патриот», – технологичный российский бренд, занимающий лидирующие позиции на рынке садовой, силовой техники и электроинструментов. В Новосибирской области компания намерена реализовать проект по строительству крупного производственно-логистического комплекса с общим объёмом инвестиций порядка 10 млрд рублей и 1000 новых рабочих мест. Предприятие планирует оказывать полный комплекс логистических услуг, а также наладить выпуск садовой и силовой техники с высокой степенью локализации производства.

Строительство комплекса площадью 100 тысяч кв. метров с рекордным объёмом хранения – до 150 тыс. паллетомест – начнётся в 2024 году. К 2027 году компания планирует выйти на проектную мощность.

Как отметил собственник ГК «Патриот» Дмитрий Мартемьянов, для компании это – новый этап развития, постепенно будет осуществлён перенос их производственных линий из Китая в Россию, на территорию ПЛП Новосибирской области. Это позволит значительно расширить транспортно-логистические услуги компании и сократить издержки на доставку продукции. Эффективно выстроенная логистика сегодня имеет важнейшее значение для развития любого производства, она позволяет повысить сервисную составляющую продукции, скорость и качество обслуживания. Именно поэтому ГК «Патриот» выбрала Новосибирскую область – регион с развитой логистической инфраструктурой, которая позволяет выстроить эффективные транспортные цепочки как на запад, так и на восток.

Для реализации проекта компания подобрала площадку Промышленно-логистического парка Новосибирской области, на территории которого уже определён участок площадью 24 гектара.

Генеральным подрядчиком проекта выступит Корпорация «Стройбизнесгруппа» – крупная новосибирская компания, специализирующаяся на создании промышленных объектов. Она обеспечит реализацию инвестпроекта по принципу одного окна: от проектирования и строительства до пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию производственно-логистического комплекса и его гарантийного сопровождения. При этом, будут соблюдены все современные стандарты качества, в том числе в части экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство промышленно-логистический комплекс правительство Новосибирской области ПМЭФ-2023 власть Андрей Травников


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