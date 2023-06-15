Метро МиР не удалось оспорить результаты аукциона по строительству насосной станции в Бердске

Муниципальному предприятию «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МиР») не удалось обжаловать результаты аукциона на выполнение работ по строительству водозаборных сооружений в городе Бердске. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

— Признать жалобу МП «Метро МиР» на действия заказчика – МУП «Комбинат бытовых услуг» и уполномоченного учреждения – ГКУ НСО «УКСис» при проведении открытого конкурса в электронной форме № 0851200000623003082 на выполнение работ по подготовке проектной документации и строительству объекта капитального строительства: «Водозаборные сооружения г. Бердска на Новосибирском водохранилище. Насосная станция первого подъема», необоснованной, — говорится в решении УФАС по Новосибирской области.

Напомним, заявка компании была отклонена от участия в аукционе. Именно это решение компания пыталась оспорить в УФАС. Кроме того, в жалобе указывалось нарушение комиссией требований к содержанию протокола рассмотрения и оценки определения поставщика. УФАС, рассмотрев вопрос, встало на сторону заказчика.

В результате, контракт на выполнение работ заключен с ООО «Тандем» (Ульяновская область), которое выполнит работы за начальную цену (610 млн рублей).

Под строительство объекта выделен участок на правом берегу Новосибирского водохранилища площадью 25,2 тыс. кв.м. Согласно документации, производительность насосной станции должна составлять 90,0 тыс. м3 воды в сутки. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть в работе насосной станции режим забора и перекачки (подачи) сырой воды при сработке Новосибирского водохранилища до отметки 106,5 м.

Завершить строительство необходимо до 30 ноября 2024 года. Источники финансирования строительства объекта: 80% — средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий», 20% — средства бюджета Новосибирской области.

По данным Seldon Basis, ООО «Тандем» образовано в 2013 году в городе Ульяновске. УК— 11 тысяч рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем и руководителем компании является Эдуард Фахрудинов. В активе компании 100 контрактов в качестве поставщика. Наиболее часто контракты заключались c ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (основной заказчик).

МП «Метро МиР» создано в декабре 1993 года в Новосибирске. УК — 510,26 млн рублей. Основной вид деятельности — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Учредителем компании является мэрия города Новосибирска. Является соучредителем двух компаний (ООО «ММК» и ООО «Спецтрансстрой»). Директор — Александр Мысик. Компания участвовала в 785 судопроизводствах, из них в 439 выступала в качестве истца, в 266 — в качестве ответчика. Подписала 838 контрактов в качестве поставщика, 1522 контракта в качестве заказчика. Наибольшее количество контрактов было заключено c МБУ «ГЦОДД» (основной заказчик) и ЗАО «СМУ-2 ТО-27» (основной поставщик). Напомним, муниципальное предприятие «Метро МиР» возводит инфраструктуру рядом с ледовой ареной в Новосибирске. В отношении руководителя компании возбуждено несколько уголовных дел.

Ране редакция сообщала, что застройщик оспорил результаты аукциона по участку за Локомотив Ареной.