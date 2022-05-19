Коллекторы заплатят полумиллионный штраф

По сообщению пресс-службы регионального УФССП, жалоба поступила от заемщицы, которая пожаловалась на ООО «М.Б.А. Финансы», откуда звонили ее матери с угрозами, и попросила привлечь юридическое лицо к административной ответственности.

— В ходе проверки установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» передавались сведения о задолженности заемщика, возникшей перед ООО МФК «Займер» в рамках агентских договоров. ООО «М.Б.А. Финансы» осуществлялось взаимодействие с гражданкой, которая не брала заем, посредством телефонных звонков, — сообщила заместитель начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Алла Бадажкова.

Из так называемого коллекторского агентства звонили 11 раз в месяц, хотя допустимое количество не должно превышать восьми раз. Кроме того, агент звонил третьему лицу, не заемщику, а также не сообщал наименование кредитора. Назойливые «коллекторы» вводили в заблуждение мать заемщицы относительно последствий неисполнения обязательств и применения к должнику мер административного воздействия.

В результате административного расследования ООО «М.Б.А. Финансы» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и понесет наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей. Следует отметить, что это максимальный штраф, который возможен в отношении юридического лица.