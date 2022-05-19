Рекламодателям

Коллекторы заплатят полумиллионный штраф

  • 19/05/2022, 14:45
Автор:
Новости Новосибирска
Они жестко требовали у гражданки вернуть заем, который она не брала.

По сообщению пресс-службы регионального УФССП, жалоба поступила от заемщицы, которая пожаловалась на ООО «М.Б.А. Финансы», откуда звонили ее матери с угрозами, и попросила привлечь юридическое лицо к административной ответственности.

— В ходе проверки установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» передавались сведения о задолженности заемщика, возникшей перед ООО МФК «Займер» в рамках агентских договоров. ООО «М.Б.А. Финансы» осуществлялось взаимодействие с гражданкой, которая не брала заем, посредством телефонных звонков, — сообщила заместитель начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Алла Бадажкова.

Из так называемого коллекторского агентства звонили 11 раз в месяц, хотя допустимое количество не должно превышать восьми раз. Кроме того, агент звонил третьему лицу, не заемщику, а также не сообщал наименование кредитора. Назойливые «коллекторы» вводили в заблуждение мать заемщицы относительно последствий неисполнения обязательств и применения к должнику мер административного воздействия.

В результате административного расследования ООО «М.Б.А. Финансы» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и понесет наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей. Следует отметить, что это максимальный штраф, который возможен в отношении юридического лица.

Фото: pixabay.com — Olga1205

701

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф УФССП по Новосибирской области коллектор долг


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

У либеральных оппозиционеров Новосибирска проходят обыски

Это касается не только депутатов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мэрия vs «Юрент»: анонсированы судебные разбирательства

Затем последует наказание для виновных.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Дальнейшее увеличение собственного производства овощей в регионе уперлось в мелиорацию

А также в нехватку техники и складских мощностей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В мэрии назначили главного «дежурного» дорожника

Им стал бывший чиновник областного Минтранса.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Инвестируя во время пандемии, мы сильно увеличили емкость и надежность сетей 4G»

Все материалы
Лента новостей

В Ордынском районе создают тридевятое царство

19/05/2022, 17:03

Количество хищений автомобильных запчастей выросло почти вдвое

19/05/2022, 16:14

Новосибирский завод увеличил выпуск продукции для РЖД

19/05/2022, 16:10

У либеральных оппозиционеров Новосибирска проходят обыски

19/05/2022, 15:19
Популярное

Новосибирские депутаты планируют инициировать возвращение наказания за тунеядство

19/05/2022, 11:35

Кабмин увеличил размер кредита для льготной и семейной ипотеки

19/05/2022, 10:51

Что будет с кредитом, если банк покинет рынок

18/05/2022, 19:27

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 млрд рублей

19/05/2022, 15:20

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных кредитов с господдержкой на новостройки

19/05/2022, 13:48

Открывая Десятилетие науки и технологий: журналистские работы о достижениях сибирских ученых в номинации «Наука и образование»

19/05/2022, 12:52
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска