Мэрия vs «Юрент»: анонсированы судебные разбирательства

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал судебные разбирательства по факту инцидентов, произошедших в ходе рейдов, в ходе которых были конфискованы самокаты компании «Юрент». По версии проверяющих, они были незаконно расположены на улицах Новосибирска.

— Представители одной из компаний повели себя, прямо скажем, хулиганским образом, — сообщил мэр в ходе пресс-конференции. — Были нанесены телесные повреждения, увечья в отношении сотрудников мэрии, среди них — женщина, это ни в какие рамки не лезет. Оба случая будут доведены до своего логического конца. Будут проведены расследования. После судебных разбирательств определяться степень вины и наказание для лиц, нарушивших законодательство. Мы доведем этот вопрос до конца. Чтобы вести бизнес, нужно, прежде всего, соблюдать и поддерживать порядок. Эти случаи заслуживают особого внимания.

По версии компании «Юрент», с их стороны в отношении представителей мэрии — сотрудницы управления потребительского рынка и замглавы Октябрьского района — фактов рукоприкладства и других противозаконных действий не предпринималось. Более того, телесные травмы получил представитель компании и один из очевидцев.

После инцидентов компания заявила о намерении убрать самокаты с улиц до тех пор, пока конфликт с мэрией не будет разрешен. В тот же день и «Юрент», и другой участник рынка кикшеринга — компания Whoosh — сообщили о том, что подали все документы, необходимые для официальной регистрации сети парковок. Глава города, в свою очередь, заявляет, что несмотря на конфликтную ситуацию бизнесу «Юрента» на территории Новосибирска городское руководство не намерено препятствовать.

— Никто не запрещал деятельность компании, документы на этот счет не принимались, — говорит Анатолий Локоть. — Поэтому она как работала, так и работает. Но важно, чтобы компании работали в соответствии с законодательством. Никаких запретов на этот счет нет.

По информации «Юрента», компания получила разрешения на 48 парковочных мест, оплатили 92, а всего подали заявки на 131 локацию. Еще 168 парковок будут размещены по городу по договоренности с коммерческими организациями.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске протестируют приложение, которое позволит самокатам объезжать поребрики и лестницы.