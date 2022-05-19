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Мэрия vs «Юрент»: анонсированы судебные разбирательства

  • 19/05/2022, 13:52
Автор:
новости Новосибирска
Затем последует наказание для виновных.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал судебные разбирательства по факту инцидентов, произошедших в ходе рейдов, в ходе которых были конфискованы самокаты компании «Юрент». По версии проверяющих, они были незаконно расположены на улицах Новосибирска.

Представители одной из компаний повели себя, прямо скажем, хулиганским образом, сообщил мэр в ходе пресс-конференции. Были нанесены телесные повреждения, увечья в отношении сотрудников мэрии, среди них женщина, это ни в какие рамки не лезет. Оба случая будут доведены до своего логического конца. Будут проведены расследования. После судебных разбирательств определяться степень вины и наказание для лиц, нарушивших законодательство. Мы доведем этот вопрос до конца. Чтобы вести бизнес, нужно, прежде всего, соблюдать и поддерживать порядок. Эти случаи заслуживают особого внимания.

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По версии компании «Юрент», с их стороны в отношении представителей мэрии — сотрудницы управления потребительского рынка и замглавы Октябрьского района — фактов рукоприкладства и других противозаконных действий не предпринималось. Более того, телесные травмы получил представитель компании и один из очевидцев.

После инцидентов компания заявила о намерении убрать самокаты с улиц до тех пор, пока конфликт с мэрией не будет разрешен. В тот же день и «Юрент», и другой участник рынка кикшеринга — компания Whoosh — сообщили о том, что подали все документы, необходимые для официальной регистрации сети парковок. Глава города, в свою очередь, заявляет, что несмотря на конфликтную ситуацию бизнесу «Юрента» на территории Новосибирска городское руководство не намерено препятствовать.

Никто не запрещал деятельность компании, документы на этот счет не принимались, говорит Анатолий Локоть. Поэтому она как работала, так и работает. Но важно, чтобы компании работали в соответствии с законодательством. Никаких запретов на этот счет нет.

По информации «Юрента», компания получила разрешения на 48 парковочных мест, оплатили 92, а всего подали заявки на 131 локацию. Еще 168 парковок будут размещены по городу по договоренности с коммерческими организациями.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске протестируют приложение, которое позволит самокатам объезжать поребрики и лестницы. 

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт самокаты город власть бизнес


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