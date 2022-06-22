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Сроки строительства Восточного обхода могут быть ускорены

  • 22/06/2022, 16:40
новости Новосибирска
Об этом шла речь на выездном совещании с участием главы «Росавтодора».

Губернатор Андрей Травников и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провели выездное совещание на площадке строительства Восточного обхода. На этот год для строительства объекта выделено дополнительно 2,8 млрд рублей.

—  В этом году планируется открытие рабочего движения по этой развязке (пересечение Восточного обхода с К19-р), и по развязке село Новолуговое. Дорога четыре полосы, с развязками в разных уровнях. Строительная готовность достаточно высокая, сейчас уже приступили к бетону, с точки зрения выполнения, освоения, это достаточно значительные средства, и нет никаких сомнений, что те объёмы, которые сейчас есть в контракте, и планируется добавить, будут выполнены в срок, — доложил председатель совета директоров АО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов.

Работы на Восточном обходе должны быть завершены через пять лет, но сроки сдачи объекта в эксплуатацию могут быть приближены. Все зависит не от возможностей строителей, а от финансирования, сообщила пресс-служба правительства области. Сегодня правительство РФ и аппарат заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина решают вопрос таким образом, что в случае опережающего выполнения работ можно рассчитывать и на опережающее финансирование, отметили участники совещания.

Сейчас работы на Восточном обходе ведутся на 10-километровом участке I этапа. Строители приступили к устройству цементобетонного покрытия. Покрытие выполнено на подходах к путепроводу в составе транспортной развязки на пересечении с региональной автодорогой К19-р. Запустить движение по путепроводу планируется в нынешнем году.

Также ведется устройство покрытия по основному ходу дороги – на 18-м км будущего обхода. Цементобетонную смесь укладывают слоем в 24 см. Под ним расположены слои из песка, щебеночно-песчаной смеси, пескоцемента и чёрного песка. В целом толщина дорожной одежды на федеральной автомобильной дороге I технической категории составит более одного метра. Производство смеси осуществляется на заводе, который оборудован в границах объекта и рассчитан на выпуск 1200 тонн за смену.

Покрытие из цементобетона планируется на всем протяжении будущего обхода – почти 80 км, за исключением транспортных развязок и искусственных сооружений. Этот материал, в сравнении с асфальтобетоном, рассчитан на гораздо более высокие транспортные нагрузки и длительный межремонтный срок.

Одновременно на I этапе Восточного обхода протяженностью 20 км продолжаются работы по устройству слоев дорожной одежды и возведению искусственных сооружений.

Восточный обход должен стать частью Р-256 «Чуйский тракт» и решить проблему транзита автомобильного транспорта через улицы Новосибирска с федеральных автомобильных дорог Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь». Пиковые значения интенсивности движения по этим дорогам в районе Академгородка и города Бердска достигают 50 тысяч автомобилей в сутки.

Автомобильная дорога Р-256 «Чуйский тракт» является южным подъездом к Новосибирску, международному аэропорту «Толмачево», а также прилегающим к нему транспортно-логистическим центрам.

Строительство автомобильной дороги федерального значения «Восточный обход города Новосибирска» осуществляется поэтапно. I этап (км 14 – км 34) заканчивается пересечением с автомобильной дорогой межмуниципального значения «Кольцово – Академгородок». В апреле 2021 года повторно заключен Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ трех из четырёх пусковых комплексов протяженностью 10,7 км с завершением работ в 2024 году. Общая протяженность объекта составляет — 20 км.

 

Ранее редакция сообщала, что область планирует сдать 20 км Восточного обхода в 2024 году. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство дороги


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