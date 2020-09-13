Команда мэра теряет позиции в Заельцовке

В избирательной комиссии Новосибирской области озвучили первые результаты выборов в заксобрание — по партийным спискам. По словам председателя избиркома Ольги Благо, эти данные пока очень предварительные, так как на момент проведения итогового брифинга в единый день голосования брифинга в 23:00 протоколы поступили только из 19 участковых избирательных комиссий, а более-менее приближенная к истине картина начнет вырисовываться не ранее 3 часов ночи с воскресенья на понедельник. Что касается поступившей информации, то среди партий лидерство по-прежнему сохраняет «Единая Россия», за которую отдали голоса 38,5% избирателей. Партия власти Новосибирска — КПРФ — также сохраняет в областном парламенте второе место с 21,2% голосов. Третье место оказалось у ЛДПР — 11,2%. Следом по количеству голосов идут дебютанты кампании — «Новые люди» с 8,4% поддержки избирателей. Менее 5% получили такие партии, как «Справедливая Россия» (4,8%), «За правду!» (3,4%), «Зеленые» (2,4%), «Пенсионеры за социальную справедливость» (3,2%), «Партия Роста» (1,3%).

Что касается активности избирателей, то, по данным на 18:00, она, по сравнению с 2015 годом, когда также избирались областной и городской депутатские корпуса, если и приросла, то незначительно.

— Явка близкая к 2015 году, — говорит Благо. — В 2015-м на 18:00 — 24,2%, сегодня — 25,5%.

По словам председателя городской избирательной комиссии Тамары Краткой, как правило, после 18:00 явка по итогам голосования прирастает незначительно — на 1,5-2%

Параллельно поступают первые данные и в систему альтернативного подсчета голосов на сайте реготделения КПРФ. Согласно этим данным, расклад по партиям практически идентичный тому, что озвучили в избиркоме. Однако по данным, поступившим с отдельных округов, видно, что «команда Локтя» терпит сокрушительное поражение в оплоте коммунистов — Заельцовском районе Новосибирска. На округе №22 кандидат от КПРФ, депутат заксобрания, советник мэра Андрей Жирнов прилично отстает от своего главного оппонента — председателя ГК «Стрижи», самовыдвиженца Ильи Полякова (по данным 12 из 38 участков округа). Кандидат в горсовет, депутат и еще один советник мэра Иван Конобеев сильно отстает от своего главного оппонента из ЛДПР Василия Стрекалова и экс-коллеги по НТН-4 Марии Лондон, выступающей в качестве самовыдвиженца при поддержке избирательной коалиции «Новосибирск 2020» (3 из 15 участков). На округе №11 пока уверенно идет вперед лидер «Зеленых» Игорь Украинцев, оставляя позади представителя КПРФ Вадима Канунникова и действующего депутата-единоросса Олега Шестакова (8 из 14). На округе №12 действующий депутат от КПРФ, директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко пока уступает самовыдвиженцу Степану Сафонкину (3 из 12).

По предварительной информации избирательной комиссии Новосибирска, явка избирателей составила 18,4%.

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