Советникам мэра мало скандалов в агитпериод

Избирательная комиссия Новосибирска проводит проверку информации о том, что жителям Заельцовского района поступают телефонные звонки с призывом идти и голосовать за кандидата в горсовет по округу №8, депутата и советника мэра Ивана Конобеева (КПРФ). Информацию об этом избиркому предоставило региональное отделение ЛДПР, чей кандидат — помощник депутата Госдумы Василий Стрекалов — является основным оппонентом Конобеева.

— О том, что ей приходили сообщения с агитацией, сообщила жительница улицы Кропоткина, — информируют в реготделении ЛДПР. — Засыпать избирательницу видео и аудио не прекращали даже в «день тишины». Женский голос на аудиозаписи настоятельно просит проголосовать за Ивана Конобеева. После того, как эта аудиозапись попала в распоряжение представителей НРО ЛДПР, оперативно была написана жалоба на имя председателя городской избирательной комиссии Тамары Краткой с требованием разобраться с незаконной агитацией.

По информации ЛДПР, партия настаивает, чтобы к расследованию ситуации подключились и правоохранительные органы.

В избиркоме подтверждают, что им поступило соответствующее заявление.

— К заявлению приложена флэшка, — говорит Тамара Краткая. — Но она, к сожалению, оказалась пустой, сейчас ждем от заявителя другую флэшку, чтобы мы могли ознакомиться с этим материалом — аудио- и видеообращением. Если будут признаки агитации, мы отправим обращение в Роскомнадзор и другие соответствующие структуры.

Напомним, что это уже не первое столкновение интересов ЛДПР и КПРФ на территории данного округа. Еще в начале агикампании произошел скандал, связанный с появлением на округе однофамильца кандидата от ЛДПР — студента Ивана Стрекалова, заявленного на выборы в качестве самовыдвиженца, но впоследствии снятого с выборной гонки. Тогда либерал-демократы усмотрели в этом след КПРФ, что косвенно подтвердила последующая история с еще одним кандидатом-однофамильцемАлексеем Поляковым, нанятым штабом кандидата в заксобрание от КПРФ, депутатом и советником мэра Новосибирска Андреем Жирновым. Впоследствии кандидат-двойник «сдал» своих работодателей и инициировал судебный процесс с целью прекращения трудового договора со штабом Жирнова.

— Жирнова знаю, — говорит мужчина на видео. — У него Илья Зиновьев помощником.

Буквально накануне выборов сайт регоделения КПРФ запестрел сообщениями о скупке голосов в Заельцовском районе. В качестве покупателей назывались Илья Поляков, лидер партии «Зеленые» Игорь Украинцев, Степан Сафонкин. За голос указанные кандидаты расплачивались кто деньгами, кто пивом. Миссия избирателей, судя по предоставленному редакции Игорем Украинцевым видео, состояла в том, чтобы на избирательном участке громко произнести имя «продавца», но в то же время поставить галочку за того, кто на самом деле давал инструктаж. Один из голосовавших заявил, что не знает ни Полякова, за которого якобы голосовал, ни Украинцева, но кое-кого все же знает.

При этом в избирательной комиссии Новосибирской области сообщают, что ни один из обнародованных в СМИ фактов покупки голосов избирателей не подтвердился.

— Ни одного факта скупки, — говорит председатель областного избиркома Ольга Благо. — Полиция найти этих скупщиков никак не может. К сожалению, представители кандидатов, которые очень громко в соцсетях заявляют о нарушениях, занимаются фактически призывами голосовать за определенных кандидатов, то есть фактически занимаются агитацией.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, по данным на 19 часов в голосовании приняли участие более полумилилона избирателей.

Фото: pixabay.com, автор- JESHOOTS-com