Советникам мэра мало скандалов в агитпериод

Избирательная комиссия Новосибирска проводит проверку информации о том, что жителям Заельцовского района поступают телефонные звонки с призывом идти и голосовать за кандидата в горсовет по округу №8, депутата и советника мэра Ивана Конобеева (КПРФ). Информацию об этом избиркому предоставило региональное отделение ЛДПР, чей кандидат — помощник депутата Госдумы Василий Стрекалов — является основным оппонентом Конобеева.
— О том, что ей приходили сообщения с агитацией, сообщила жительница улицы Кропоткина, — информируют в реготделении ЛДПР. — Засыпать избирательницу видео и аудио не прекращали даже в «день тишины». Женский голос на аудиозаписи настоятельно просит проголосовать за Ивана Конобеева. После того, как эта аудиозапись попала в распоряжение представителей НРО ЛДПР, оперативно была написана жалоба на имя председателя городской избирательной комиссии Тамары Краткой с требованием разобраться с незаконной агитацией.
По информации ЛДПР, партия настаивает, чтобы к расследованию ситуации подключились и правоохранительные органы.
В избиркоме подтверждают, что им поступило соответствующее заявление.
— К заявлению приложена флэшка, — говорит Тамара Краткая. — Но она, к сожалению, оказалась пустой, сейчас ждем от заявителя другую флэшку, чтобы мы могли ознакомиться с этим материалом — аудио- и видеообращением. Если будут признаки агитации, мы отправим обращение в Роскомнадзор и другие соответствующие структуры.
— Жирнова знаю, — говорит мужчина на видео. — У него Илья Зиновьев помощником.
При этом в избирательной комиссии Новосибирской области сообщают, что ни один из обнародованных в СМИ фактов покупки голосов избирателей не подтвердился.
— Ни одного факта скупки, — говорит председатель областного избиркома Ольга Благо. — Полиция найти этих скупщиков никак не может. К сожалению, представители кандидатов, которые очень громко в соцсетях заявляют о нарушениях, занимаются фактически призывами голосовать за определенных кандидатов, то есть фактически занимаются агитацией.
По информации избирательной комиссии Новосибирской области, по данным на 19 часов в голосовании приняли участие более полумилилона избирателей.
Фото: pixabay.com, автор- JESHOOTS-com
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