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Номинация «Герой нашего времени» в конкурсе «Сибирь.ПРО»

Победа присуждается за материалы, посвященные сибирякам-профессионалам.
  • 18/07/2019, 10:35
Номинация «Герой нашего времени» в конкурсе «Сибирь.ПРО»

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» продолжает приём заявок в номинацию члена жюри, трёхкратного победителя Олимпийских игр, депутата Государственной Думы РФ Александра Карелина – «Герой нашего времени», сообщили в пресс-службе проекта.

Конкурсные материалы участников из года в год доказывают, что главной движущей силой развития сибирских территорий всегда были и остаются люди – трудолюбивые и неравнодушные к своему делу.

Основная задача номинации – показать, что не так важна сфера, в которой трудится человек, важно то, что на своем месте он добивается высоких результатов. Победа присуждается за материалы, посвященные сибирякам-профессионалам медицинской, образовательной, научной, производственной, спортивной сфер деятельности. Тем, кто занимается общественной деятельностью, людям, которые являются хозяевами собственной судьбы и умеют быть успешными в своем деле.

История каждого из «Героев нашего времени» исключительная, и авторы публикаций соревнуются между собой в лучшем представлении этих особых историй. В проекте участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или опубликованные на сайте электронного СМИ в период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото: пресс-служба проекта 

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