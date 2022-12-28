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Команда «Ростелекома» подарила сибирским детям новогоднее волшебство

  • 28/12/2022, 11:04
Сотрудники «Ростелекома» помогли детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поверить в новогоднее чудо.

телекомВ Сибири в рамках ежегодной благотворительной акции «Стань Дедом Морозом» 200 ребят получили желанные подарки.

Волонтеры компании вместе с социальными организациями заранее собрали и разместили детские письма к Деду Морозу на корпоративном сайте. Каждый сотрудник мог выбрать из списка подарок и принести его на пункт сбора.

«Новый год – лучшее время, чтобы совершать искренние добрые поступки, и мы охотно присоединились к благотворительной акции. Надеюсь, что наши подарки наполнят праздники ребят радостными светлыми эмоциями», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Бережно упакованные в разноцветные коробки и пакеты куклы, роботы, машинки энциклопедии, самокаты, фитнес-браслеты, наборы для творчества, спортивная одежда и сладкие наборы уже отправлены к своим маленьким хозяевам в    Новосибирск, Барнаул, Кемеров, Абакан, Томск, Красноярск и Улан-Удэ.

«Мы признательны команде «Ростелекома» за отзывчивость и активную помощь. Наша общая работа поможет многим детям в Новый год почувствовать заботу и тепло окружающих, сделает их счастливее», — отметила директор благотворительного фонда «Лучик света» Екатерина Реутт.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком благотворительность


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