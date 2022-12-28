Путин запретил поставлять нефть из России тем, кто прописывает в контрактах потолок цен

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, Россия не будет поставлять свои нефть и нефтепродукты иностранных гражданам и компаниям, если те соблюдают потолок цен, введенный западными странами.

— Установить, что в связи с введением США и примкнувшим к ним иностранным государствам запрета на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, оказание услуг, связанных с такими перевозками, который применяется в случае реализации российской нефти и нефтепродуктов по ценам выше предельной цены, установленной указанными государствами, запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам, при условии, что в контрактах на эти поставках предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Запрет применяется на всех этапах до конечного покупателя, — говорится в документе.

Ранее редакция сообщала, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen выразила готовность к отказу от продления контракта на поставки нефти из РФ.

Фото с сайта Кремля