Пока импортозамещение происходит в отраслях, которые уже производили аналоги импортной продукции

Вызовы-2022

— Вопрос импортозамещения в 2022 году встал очень остро. Предприятия многих отраслей экономики резко ощутили потребность в ряде продукции необходимой для функционирования и жизнедеятельности. На государственном уровне важно было решить две основные задачи: первая — по обеспечению работоспособности производственных предприятий и вторая — помощь и поддержка IT-отрасли, чтобы наши специалисты смогли своими разработками закрыть часть основных задач, которые внезапно встали перед нами, — комментирует ситуацию сопредседатель, руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина.

— Как говорится, правильно взятый вектор — прогнозируемый положительный результат, — комментирует Чавкина. — Что же касается производственных задач по импортозамещению, то здесь ситуация немного другая. Явно наблюдается особый интерес к решению производственных задач по импортозамещению у предпринимателей. Они готовы вкладываться в открытие новых производств, ищут информацию о том, что нужно нашему региону, какие региональные задачи у нас стоят, но до сих пор какой-то конкретной информации по этому вопросу у нас нет.

По ее словам, в решении этих задач очень помогло то, что на федеральном уровне был взят приоритет на развитие IT-отрасли, на создание условий для сотрудников компаний, что привело к значительному росту количества IT-компаний, росту интереса к программированию. Количество студентов на этих направлениях выросло, начало расти количество отечественных IT-разработок.

Тем не менее, по ее словам, малый производственный бизнес в этом году много задач по импортозамещению уже решил. Это и различные детали, которые не завозятся в страну, но могут производиться по чертежам любой сложности, и изготовление резинотехнических изделий с широкой областью применения, производство пластиковых деталей методом вакуумного формования для автомобильной и грузовой техники, производство сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней.

— В рамках продвижения производственного проекта «Развитие» нашим предпринимателям уже приходят заказы по импортозамещению из других регионов. К примеру, производители из Приморского края заказали производство деталей, ранее импортируемых из-за рубежа, для комплектации колясок людям с ограниченными возможностями из нержавеющей стали. Недавно поступил заказ на изготовление деталей для электрических самокатов, которые пока в нашей стране еще производить не стали, но будут производиться в нашем регионе, — поясняет собеседница редакции.

Президент МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» (МАРП), основатель ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин настроен более скептично. Особых сдвигов в части импортозамещения в 2022 году в регионе он не наблюдает. По его словам, сейчас замещается продукция, которую и раньше производили местные предприятия, но на нее был слабый спрос, так как имелись налаженные связи с иностранными производителями и никто не хотел разрывать эти отношения.

— Взять, к примеру, продукцию завода «Сиблитмаш». У него были конкуренты из Украины. Наши компании федерального масштаба, не знаю по каким причинам, но предпочитали покупать не российскую продукцию, а зарубежную. Сейчас эта лавочка прикрылась. Вот такой импорт, который шел из бывших союзных республик, из недружественных ныне стран, вполне замещается, — говорит Карпекин. — У нас и раньше производили краски, строительные смеси, но импортные были чуть лучшего качества. Сейчас доля покупок у отечественных производителей выросла, и они постепенно выходят на новый уровень качества. Раньше одна из новосибирских компаний закупала крахмал для пищевки в Голландии, но когда приостановили отгрузку, они нашли российский крахмал и используют его для производства сырков. Но это не импортозамещение одного товара на другой. Это более широкое использование того, что мы уже умели делать.

Он напомнил, что Минпромторг РФ создал ресурс по импортозамещению, где компании обмениваются информацией о том, какие им нужны комплектующие, сырье и кто готов их производить.

— В Новосибирске тоже есть предприятия, которые активно изучают эти возможности, прикладывают их к себе — смогу/не смогу. Но речь идет о небольших компаниях, у которых есть необходимый набор оборудования, а значит — и небольших объемах. Я пока не видел, чтобы об этом задумывались крупные и средние предприятия, — добавил Карпекин.

«Голубой океан» или лишние хлопоты?

Сложнее ситуация с высокотехнологичной продукцией.

— Что касается высокотехнологичной продукции, которую мы делать не умеем, то тут я примеров замещения не видел и думаю, что в ближайшее время вряд ли увижу. Но это не означает, что не будет замены продукции того же Siemens. Что-то мы привезем из Китая, Турции, Индии, возможно, будет похуже качеством, но будет, — рассуждает Сергей Карпекин.

Эксперт отмечает, что производство высокотехнологичной продукции требует больших инвестиций, но тут многое зависит от целесообразности вложений.

— Можно вложить несколько миллиардов долларов, создать производство командоконтроллеров, но для окупаемости инвестиций их нужно продавать десятками тысяч. А российский рынок «съест» максимум несколько сот штук в год. На мой взгляд, невозможно конкурировать с мировыми гигантами, которые вложили миллиарды долларов в исследования и улучшение своей продукции и продают ее по всему миру, — поясняет собеседник редакции. — Не нужно строить иллюзии. По многим позициям импортозамещение маловероятно. Я не спорю, что мы не можем эти вещи сделать — сделаем. У нас много умных людей, но производить их будет нецелесообразно, так как мы не сможем их продавать в том количестве, чтобы окупить инвестиции.

Так что в сегменте высокотехнологичной продукции в ближайшие годы у нас будет рулить параллельный импорт, считает глава МАРП.

— К примеру, на одном из наших предприятий уже выращивают кристаллы для микросхем, но они предназначены для нужд ОПК и поэтому нагружены защитой. Использовать их для производства телефонов нецелесообразно, так как телефон будет стоить как половина Boeing и весить под 40 кг. Сомневаюсь, что он будет востребован, даже несмотря на суперзащиту и качество связи. А для доработки кристаллов для гражданского рынка нужны очень большие инвестиции и время, — поясняет Карпекин.

Тем не менее на итоговой пресс-конференции за 2022 год губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратил внимание журналистов на пример ускоренного импортозамещения технологий.

Евгения Чавкина также уверена, что региональный бизнес может очень многое производить по импортозамещению.

—У нас точно есть большой потенциал, но все же нужно наладить системную региональную работу. Мы должны понимать региональные потребности по этому вопросу. Очень хочется, чтобы в следующем году мы этим всерьез занялись.

Взгляд со стороны

На онлайн-конференции ГК «Финам», которая проходила в середине декабря, отвечая на вопрос о том, есть ли признаки ускоренного роста импортозамещающих отраслей (станкостроение, авио- и автомобильное производство, электроника) в целом по России, экономист Михаил Беляев отмечал, что об ускорении пока говорить не приходится:

— Идет адаптационный период. Одномоментно станкостроение не возродишь. На внутренний рынок перестраиваются те отрасли и виды производств, для которых освобождается сегмент внутреннего рынка, ранее занимаемый импортными товарами.

Степан Сумин, управляющий активами Cresco Finance, также констатировал, что признаков ускорения почти нет.

— Главные проблемы — отсутствие уникальной бизнес-модели и уникальных технологий, то чем мы должны были заниматься последние 20 лет, хотят упаковать в полгода. Будем реалистами — это невозможно, — подчеркнул он.

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», считает, что наиболее характерным примером ускорения импортозамещения является возобновление «АвтоВАЗом» производства ранее снятых с производства моделей легковых автомобилей (устаревших, но с постепенным медленным расширением функционала).

— В основном же мы видим переключение на параллельный импорт или китайские (в отдельных случаях — прочие азиатские) бренды, — добавила она.

Тем не менее, говоря об основных тенденциях развития российской экономики в 2023 году, Михаил Беляев заявил, что в приоритете будет импортозамещение, а также отрасли, определяющие научно-технический прогресс и информационные технологии — как основа будущих трендов. Степан Сумин отнес к приоритетным направлениям на 2023 год АПК, ВПК и космос.

Кстати, интересные оценки эксперты давали по технологическому отставанию России по ряду направлений. Андрей Верников, независимый финансовый эксперт, отмечал, что по микроэлектронике Россия официально отстала от ведущих мировых стран на 15 лет, но по ядерной энергетике отставания у страны в принципе нет.

Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, обращает внимание на тот факт, что многие страны еще не побывали в космосе, а Россия присутствует на земной орбите постоянно.

— Безусловно, мы и в историческом контексте не всегда были в авангарде. Если вспомнить 1861 год: в России — отмена крепостного права, а 1863-й — запуск метро в Лондоне. Национальное хозяйство на протяжении веков подвергалось практически полному разрушению, а потом восстановлению. Смена политических формаций, войны, кризисы, девальвации, денежные реформы, финансовые пирамиды: в целом — хорошо живем! Отсюда и диспропорции в развитии, — говорит он.

С другой стороны, Андрей Верников подчеркивает, что у России вообще нет опыта модернизации страны без помощи Запада — начиная с Петра I. Михаил Беляев настроен более категорично. Он считает, что никакого отставания вообще нет.

— У нас высокотехнологичные ниши были заняты иностранным капиталом (или импортом). Конкурировать было бессмысленно. Когда ниши освободились, оказалось, что у нас есть или аналоги, или производства в «стартовой позиции». Ниши освободились — они получили возможность их заполнить. Ждем, — резюмировал он.

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