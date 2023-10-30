Команда «Столик» из Чулыма прошла во второй тур Лиги городов на ТНТ

Вечером, 29 октября, в эфир на телеканале ТНТ вышла очередная серия программы «Лига городов». Самым последним было выступление новосибирской команды «Столик». Ребята смогли развеселить не только зрителей, но и строгое жюри. Сергея Светлакова перед выступлением заинтересовало, как ребята добирались из Чулыма до Москвы.

― Сначала на электричке из Чулыма до Коченево, потом до аэропорта, ну и дальше на самолете, ― рассказали сибиряки.

Опытные комики вступили в нешуточную борьбу с конкурентами. Мест в командах наставников осталось уже совсем мало. После выступления «зеленую кнопку» нажали сразу два члена жюри ― Светлаков и Кравец. Юмористы долго не совещались и объявили, что выбирают Марину. Таким образом, сибиряки прошли во второй этап, где участники будут бороться за главный приз в 10 млн рублей.

Команда КВН «Столик» – чемпионы Первой лиги КВН 2021 года, полуфиналисты Высшей лиги КВН 2022 года, полуфиналисты Премьер-лиги, полуфиналисты Центральной лиги КВН «Азия», участники шоу «Лига городов».