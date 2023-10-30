В Новосибирске робот Маko помогает проводить операции по протезированию суставов

В Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (НИИТО) установили робота Маko. С его помощью проводятся операции по эндопротезированию коленного сустава. Роботическая рука, на которой закреплен модуль с инструментом и станция трёхмерной навигации для точного расположения инструмента в зоне операции прошла апробацию в 2022 году, сейчас Маko работает на постоянной основе.

Как объяснили в клинике, для проведения операций с помощью Маkо, в систему загружаются предварительно проанализированные данные компьютерной томографии пациента. Операция проходит с учётом всех нюансов анатомии сустава. Робот обеспечивает соблюдение намеченных границ и стабильность положения инструмента. Ответственность за контроль хода операции лежит на хирурге.

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3, к.м.н. Владислав Баитов уточнил, что в настоящий момент с помощью роботизированной системы В НИИТО проводятся операции на коленном суставе.

— В нашей клинике эндопротезирование поставлено на поток — это касается и первичных, и ревизионных операций. В то же время работать с роботом может только очень опытный хирург-ортопед, поскольку система требует новых знаний, нового уровня контроля. Операции с помощью Маkо отличаются от стандартной техники тем, что робот позволяет с высочайшей точностью выполнить все опилы, учесть все нюансы вплоть до доли миллиметра, — подчеркнул он.

В клинике утверждают, что для пациентов операции практически ничем не отличаются. Но надеются, что восстановление после хирургического вмешательства будет проходить быстрее и эффективнее.

С помощью Маkо будут выполняться операции по эндопротезированию тазобедренного, коленного сустава и суставов стопы.

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