Новосибирцы отметили 105-летие комсомола

Жители Новосибирска отметили 105-летие со дня создания комсомола. Жители города возложили цветы к стеле «Комсомольцам всех поколений», открытой два года назад. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ Новосибирской области.

Стоит отметить, что новосибирцев поздравили мэр Новосибирска и первый секретарь областного комитета Анатолий Локоть и второй секретарь Госдумы Ренат Сулейманов.

Напомнил, что 29 октября 1918 года, на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решении о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Позднее эта организация дважды переименовывалась: в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а в 1926-м в названии появилось слово «всесоюзный».

Ранее редакция сообщала о том, что боец из Новосибирска рассказал о службе в зоне СВО.