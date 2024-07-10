Комары и мошки утопили мощного лося под Новосибирском

В смертельную ловушку попал лось, спасаясь от комаров и мошек в Новосибирской области.

Сохатый увидел в одном из карьеров Искитимского района водоем и ринулся туда. Но, спустившись, выбраться уже не смог.

На помощь лосю выдвинулись сотрудники Минприроды области. Они взяли с собой снотворное для того, чтобы усыпить животное, а затем спокойно вытащить его.

Однако средство не пригодилось, вода опередила спасателей. Уже бездыханную тушу пришлось вытаскивать из западни.

— Инспекторы часто видят мертвых животных, поэтому у них нет натянутых и неуклюжих эмоций — в них самих самовырывается во всех смыслах небольшой карьер, в котором тонет все лишнее, что мешает работе, — отметили в министерстве.

Специалисты пояснили, что лоси и косули заходят глубоко в водоемы, чтобы спастись от слепней, комаров и мошек.

Ранее редакция сообщал о том, что за аппетитом лосей следят инспекторы-пенсионеры в Новосибирской области.