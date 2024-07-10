Водителей предупредили об ограничениях на дорогах в двух районах Новосибирска

В Октябрьском и Центральном районах Новосибирска вводятся временные ограничения движения транспорта.

Как сообщает мэрия столицы Сибири, до 12 июля дорога на участке улицы Автогенной в районе частного дома № 106 будет сужена на 2 метра. Причиной служит проведение ремонтных работ на водопроводе.

В связи с ремонтом теплотрассы по 20 июля проезжая часть на улице Татарской в районе дома № 80/1 по улице Писарева будет сужена на 5 метров.

— По 22 июля на 4,5 метра сужается проезжая часть улицы Зыряновской и в районе здания № 31 на улице Добролюбова, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Администрация просит водителей быть внимательными и соблюдать дорожные знаки.

Ранее редакция сообщала о том, что движение транспорта ограничено в Октябрьском районе Новосибирска.