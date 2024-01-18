За аппетитом лосей следят инспекторы-пенсионеры в Новосибирской области

Инспекторы на пенсии продолжают следить за аппетитом лосей.

— Это похоже на круглосуточный сериал «Лось, соль и два бревна», — говорит министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Как отмечает Шестернин, главным актерам-лосям инспекторы даже дали славянские имена.

— Они ласково называют лосей Ваней, Игорем, Белуном и так далее, — уточнили в пресс-службе министра.

В подтверждение своих слов министр опубликовал в социальных сетях несколько видео. Так, на одном из них можно рассмотреть, как один лось осторожно подкрадывается к соли. Потом, убедившись, что никого нет он спокойно начинает лизать лакомство. А в этот момент за всем этим наблюдает инспектор, находясь у своего компьютера.

Ранее редакция сообщала о том, что косули заглянули в гости к жителям Кыштовки Новосибирской области.